Dal Nepal al Madagascar, l’urlo della Generazione Z dietro le proteste globali

È iniziato in Nepal, passando poi per l’Indonesia e le Filippine, trasferendosi fino al Marocco e al Perù. Si moltiplicano nel mondo le proteste antigovernative dei giovani. Ad accomunarli la rabbia verso una classe dirigente indifferente alle esigenze di una generazione che non comprendono
«Non ci sono più i giovani di una volta», una frase appartenuta a ogni generazione nella storia dell’umanità. Ora è il turno della Gen Z, che sta dimostrando di essere davvero diversa dai suoi predecessori, ma in un modo diverso da quello che ci si aspettava: nessuno li ha visti arrivare. Dall’Indonesia al Nepal, passando per Filippine, Madagascar, Perù, Kenya e Marocco. Sono i giovani del sud globale a guidare le proteste che stanno facendo tremare i governi del mondo. Ad accomunarli è la rabbi