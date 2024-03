La Russia e l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal «desiderio di libertà». Così il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato nelle scorse ore a Sochi lo street artist Jorit durante un forum internazionale della gioventù. A riferirlo è l'agenzia russa Tass. È la seconda volta in circa due settimane che Putin sottolinea la vicinanza tra i due paesi, come ha fatto il 20 febbraio in una conversazione durante un forum a Mosca con la studentessa Irene Cecchini.

Jorit è da qualche giorno a Sochi, dove ha incontrato anche la protagonista del suo murale su un palazzo della città, Ornella Muti, arrivata in Russia con la figlia Naike Rivelli per un tour russo.

La domanda

Durante l’occasione pubblica l’artista ha chiesto a Putin se ritenga che l'arte possa fungere da ponte tra l'Italia e la Russia. «Siamo sempre stati ammirati dall'arte italiana - ha risposto il presidente russo - e ci ha sempre tenuti vicini. Quella italiana è una grande arte di un grande popolo, questo è evidente. Noi in Russia l'abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così». Ma non è solo l'arte che unisce i due popoli, ha sottolineato ancora Putin. «La lotta dell'Italia per l'indipendenza, Garibaldi questo non ci ha forse uniti? Questo ci ha sempre uniti».

«Gli italiani hanno sempre un desiderio di libertà nei loro cuori», ha concluso il capo del Cremlino, e «questo significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e scegliere il loro destino». Parole non distanti da quelle utilizzate nel colloquio con Irene Cecchini, in cui Putin aveva detto che l'Italia era «sempre stata vicina» alla Russia, ricordando l'accoglienza ricevuta dalla gente durante le sue visite.

Jorit da sempre tiene una posizione dialogante con la Russia, che non è cambiata dopo lo scoppio della guerra. L’artista ha già subito forti critiche per aver realizzato uno dei suoi enormi murales nella città occupata dall’esercito russo di Mariupol, mentre a Mosca ha dedicato un maxi-murale ad Assange. Putin da parte sua gli aveva già fatto i complimenti per quello per Dostojewski realizzato a Napoli.

