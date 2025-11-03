Putin manda artiglieria e missili all’amico Maduro

Da giorni si monitorano partenze e arrivi di velivoli che dalla Federazione arrivano in America Latina: l'ultimo Ilyushin Il-76 è arrivato nella capitale venezuelana domenica dopo un volo rocambolesco composto da multiple tappe in Africa. A bordo sistemi missilistici e armi contraeree a corto raggio
Russia, aiutami tu. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, in queste ore assediato dalle navi statunitensi dispiegate nel mare dei Caraibi - nella più massiccia operazione navale dai tempi della Guerra del Golfo nel 1991 - chiede aiuto all’omologo russo. E Mosca fa sapere, per bocca di Alexei Zhuravlev, primo vicepresidente del Comitato di difesa della Duma, che nulla vieta al Cremlino di riempire i depositi militari di Caracas di missili Kalibr e Oreshnik: «Le informazioni sui volumi e sui n