Sarà la pace di Putin e Trump: gli ucraini possono solo perdere

Come previsto, il piano sul tavolo dei negoziatori è fortemente orientato a favore di Mosca. Il presidente russo otterrà guadagni significativi, se non tutto ciò che voleva, il tycoon farà affari con la ricostruzione e potrà dichiarare di aver posto fine, lui e solo lui, a una esasperante guerra di logoramento. Kiev, da parte sua, non ha buone alternative: la leva negoziale del paese è limitata e dipende dall'Occidente per il finanziamento e l'armamento della sua difesa