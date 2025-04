Vladimir Putin si è rivolto ieri in termini inediti ai giornalisti russi, affermando che è possibile discutere direttamente con l'Ucraina della sospensione degli attacchi: «Speriamo che i rappresentanti del regime di Kiev la pensino allo stesso modo». Poco dopo il portavoce del Cremlino ha confermato: «Se l'Ucraina è disponibile, bisogna rimuovere gli ostacoli sulla strada dei contatti».

È solo uno spiraglio, per il momento, ma lascia presagire future porte aperte al compromesso, un pronto via libera alla finalizzazione di definitivi colloqui di pace. A raffreddare le speranza che si riaccendono flebili ogni giorno è stato lo stesso Dmitry Peskov, poco dopo: «Non vale la pena di fissare tempi rigidi e cercare di ottenere un accordo fattibile in tempi brevi», non è previsto per ora «nessuno stop ai raid sulle infrastrutture civili».

Tre attacchi a Odessa

Sono parole terremotate dal conflitto sul campo: ieri tre attacchi a Odessa, un morto e oltre venti feriti a Zaporizhzhia, dieci a Kharkiv. Mosca rifugge la fretta: non ne ha, avanza sul campo, ogni giorno l'agenzia statale Tass celebra nuove conquiste e «liberazioni» compiute nell'est ucraino. L'Ucraina ha risposto: «Siamo disponibili allo stop agli attacchi alle infrastrutture civili, ma la Russia dimostri di essere pronta per i contatti».

Oggi a Londra inizia la seconda fase dei colloqui avviati la settimana scorsa a Parigi, un secondo round di tavole rotonde a cui parteciperanno, oltre agli alti gradi europei ed ucraini, anche tutti «gli uomini del presidente»: entrambi gli inviati speciali di Trump, Keith Kellogg e Steve Witkoff - che si prepara a incontrare Putin in settimana per la quarta volta in due mesi.

I messaggi di distensione russa ieri sono arrivati – ci dice la Cnn – dopo che alle controparti in guerra sono stati presentati dei quadri generali dal dipartimento Usa guidato da Rubio. Le proposte che i repubblicani hanno sottoposto agli ucraini prevedono – si deduce da retroscena e dichiarazioni pubbliche incomplete- un cessate il fuoco lungo l'attuale linea dei combattimenti e il riconoscimento della Crimea russa.

Al Cremlino intanto dicono sì all'apertura dei negoziati con gli ucraini, ma prima ancora, agli affari con gli americani. Lo hanno detto cinque fonti interne dell'amministrazione russa (due diplomatici e tre funzionari delle aziende statali energetiche) al Moscow Times: si «punta a un risultato ben più ambizioso di un semplice cessate il fuoco», si cerca «una riorganizzazione globale delle sfere d'influenza» in cambio di patti commerciali. Proposte nei settori chiave da sottoporre agli statunitensi le stanno orchestrando in queste ore con dossier e dichiarazioni d'intenti ministeri e colossi energetici: sono coinvolti Rosatom, Rosneft, Rusal.

Il più grande produttore d'oro della Federazione, Piolyus, ha aggiornato le informazioni sui giacimenti auriferi. Putin sta schierando le sue truppe, per consolidare la sua posizione di forza, non solo in battaglia: forsennatamente, dicono gli informatori anonimi del media, armeggiano i suoi emissari - Kirill Dmitriev, inviato speciale a capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, e il vice capo dell'amministrazione presidenziale russa Maxim Oreshkin.

Verso il “grande accordo”

Russi e americani – non lo hanno nascosto finora – sono pronti a stringere patti di cooperazione energetici, progetti petroliferi e minerari già in precedenza ventilati. Ma questo sarebbe un «grande accordo» in cambio di un grande reset: uno scambio «per il predominio russo nello spazio post-sovietico». «La cosa più importante è che gli americani non interferiscano nei nostri affari e non ci dicano come vivere», hanno sintetizzato i funzionari. Bisogna «catturare e mantenere viva l'attenzione di Trump» anche promettendogli leve geopolitiche in Iran e Corea del Nord.

Un incentivo per il presidente, simbolico più degli altri, è alto 150 piani: la Trump Tower Moscow, un grattacielo che potrebbe sorgere a Moscow City, distretto commerciale della capitale russa. E a Mosca forse si pensa più alla posa della prima pietra della torre (ancora immaginaria) intitolata al miliardario più che alle macerie ucraine. È un metodo a cui i russi fanno ricorso dai tempi sovietici, ma durante la Guerra Fredda si stringevano patti con il blocco nemico, non con un uomo solo. Questa volta, le aperture della Mosca di Putin sono solo per il tycoon e la sua claque finanziaria che si mostra disponibile a un ribaltamento delle sfere di potere che solo qualche mese fa, nell'era Biden, sembravano inimmaginabile.

Gioco d’azzardo

Tutti al Cremlino sanno che si tratta di gioco d'azzardo, è un tiro alla fune pericolosissimo: «La finestra potrebbe chiudersi di colpo. Trump potrebbe perdere interesse o, peggio, nutrire rancore», hanno riferito le fonti al Moscow Times. Questi “doni” i russi li stanno ammonticchiando su un piatto d'argento dopo che i repubblicani, senza mezzi termini, hanno intimato di abbandonare i negoziati se non si risolve la questione «in pochi giorni».

Per la sete di business di Trump non l'Ucraina rischia di essere cannibalizzata: l'ombra di Putin – che vuole vincere non solo su un pugno di terra, ma anche nell'emisfero mediatico globale per rientrare in pompa magna sulla scena internazionale - potrebbe continuare ad allungarsi sull'Europa. Quella torre che propone di innalzare al miliardario potrebbe muoverla sulla scacchiera d'Europa come un cavallo: con un'imprevedibile mossa a lato, riuscirebbe a fare fuori ogni nemico, una volta che gli Usa saranno fuori dal gioco.

© Riproduzione riservata