Perché il presidente Vladimir Putin dovrebbe cedere alla minaccia dell’applicazione di sanzioni secondarie, lanciata dal suo omologo americano? Non è, forse, politicamente più rilevante e allarmante la decisione di Donald Trump di schierare due sommergibili nucleari, posizionati nelle «regioni appropriate»?

Partiamo dalla prima domanda che ci riporta all’incontro dell’inviato del presidente americano, Steve Witkoff, con la delegazione russa, accolto da Kirill Dmitriev, il rappresentante del presidente Putin, all’aeroporto Vnukovo in un clima distensivo, come ha ribadito il portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov: «Siamo sempre lieti di vedere il signor Witkoff a Mosca e di essere in contatto con lui. Crediamo che questi contatti siano importanti, costruttivi e utili».

Non vi è dubbio che ci sia la volontà a Washington e a Mosca di non interrompere il dialogo tra le due potenze su diversi dossier di natura politica, diplomatica e commerciale, così come di preparare, anche se i tempi si stanno dilatando, un incontro tra i due presidenti per confrontarsi direttamente sulla guerra in Ucraina.

Come ha riportato recentemente la Tass, da quando Putin è al potere, non è mai successo nelle relazioni bilaterali tra Washington e Mosca che siano trascorsi più di sei mesi dall’insediamento di un presidente americano senza l’organizzazione di un incontro tra i due capi di stato. Solitamente l’attesa durava in media da uno a cinque mesi, mentre nel caso della prima presidenza Trump l’incontro si era svolto dopo cinque mesi e diciotto giorni.

Nel frattempo, come sappiamo, l’umorale Trump ha minacciato di ricorrere ai dazi, senza precisarne l’entità, per obbligare il Cremlino ad accettare un cessate il fuoco, ritenendo che questa “arma” possa indurre Putin a modificare la propria strategia nella direzione di una tregua permanente.

Al di là di quelle che sono le ricostruzioni riportate dai siti Bloomberg e Reuters che sottolineano la volontà del presidente russo di proseguire gli attacchi, è plausibile ritenere che le sanzioni non siano una condizione necessaria e sufficiente per fermare un conflitto che, oggettivamente, vede in una posizione di vantaggio, ormai da molto tempo, la Russia di Putin.

Fonti attendibili ed esperti di strategia militare ci informano che l’esercito russo sta avanzando lentamente ma inesorabilmente nel suolo ucraino, occupando diversi villaggi, accerchiando il contingente ucraino nell’area di Lypetska e superando il confine della regione di Kharkiv: un successo strategico che potrebbe assumere nel medio periodo anche una connotazione tattica a favore del Cremlino.

Affari e sanzioni

Se sul piano militare il Cremlino è ancora in vantaggio, anche su quello politico non vi sono particolari eventi che possano minare la stabilità del paese e, quindi, indebolire il presidente Putin.

Rimane l’incognita della situazione economica che, da un lato, non è certamente in una fase di tracollo, come diversi analisti e propagandisti occidentali hanno sempre affermato, e, dall’altro, si regge prevalentemente sugli effetti positivi di un’economia di guerra, incentrata sull’aumento della spesa per la difesa e sicurezza, nei settori industriale e tecnologico, con stime di crescita economica anche per il prossimo anno, sebbene ad un ritmo inferiore rispetto al periodo antecedente al gennaio 2022.

A ciò si aggiungano due fattori quali la previsione, pubblicata da Foreign Policy, sul fatto che la Russia potrebbe continuare la guerra per almeno altre tre anni con l’attuale livello di sanzioni e la Cnn che argomenta quanto i dazi antirussi di Trump potrebbero, in realtà, danneggiare l’economia degli Stati Uniti per l’aumento dei prezzi sui beni di consumo e dell’inflazione e la diminuzione dei profitti delle aziende.

Ammesso e concesso che Trump intenda proseguire, gli effetti dei dazi potrebbero non essere immediati e bypassati con i soliti escamotage, così come le dichiarazioni delle autorità cinesi, brasiliane e indiane confermano la volontà di continuare a fornirsi del petrolio russo, lanciando un ulteriore chiaro messaggio sul loro posizionamento in questo conflitto.

E allora a cosa è servito il confronto di tre ore tra Witkoff e Putin? Probabilmente a discutere anche di altri dossier politici e, soprattutto, di affari, nonché, per disinnescare l’escalation verbale tra Trump e l’ex presidente Dmitrij Medvedev che ha comportato l’invio di due sommergibili nucleari vicino al territorio russo e la revoca russa della moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio.

Non conosceremo mai i dettagli di questo colloquio, ma la dichiarazione dell’assistente diplomatico russo Yuri Ushakov per il quale «i colloqui sono stati molto utili e costruttivi» ci indica un altro “nulla di fatto” per fermare la guerra. L’ordine esecutivo emesso da Trump sulla possibilità di applicare dazi aggiuntivi al 25 per cento ai paesi che – direttamente o indirettamente – importano petrolio russo, su segnalazione di alti funzionari, è, invece, un modo per temporeggiare evitando un’imbarazzante retromarcia.

