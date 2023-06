I raccoglitori di tè del Kenya vedono scorrere il loro futuro sui titoli delle news globali del loro telefonino che li informa, in tempo reale, degli scioperi degli sceneggiatori di Hollywood per l’introduzione di Ia in loro sostituzione nei processi di produzione artistici e creativi di film e serie tv.

In Kenya è in corso una rivolta “luddista” dei raccoglitori di tè, di cui il paese è il terzo esportatore al mondo. Gli occupati di questo settore sono talmente arrabbiati e senza certezze sul loro futuro che hanno distrutto una dozzina di grandi macchine utilizzate per raccogliere le foglie per i grandi marchi globali della bevanda più diffusa al mondo.

Sono stati devastati anche dei negozi che vendevano tè. Il punto della controversia sindacale è che ogni mietitrice meccanizzata può sostituire circa 100 lavoratori, ha scritto Martin K.N. Siele per Semafor Africa.

La rivolta dei raccoglitori di tè

Ma andiamo con ordine in una vicenda apparentemente semplice e invece molto complessa nei suoi risvolti sociali e internazionali. I raccoglitori di tè kenioti hanno distrutto alcune macchine introdotte per sostituirli, nel corso di violente proteste che evidenziano l’entità della posta in gioco, poiché sempre più aziende agroalimentari si affidano all'automazione per tagliare i costi, un processo ben noto nella storia del movimento operaio in occidente.

Almeno un decina di macchine per la raccolta del tè sono state incendiate in più punti del paese africano negli ultimi mesi. Un gruppo di studio del governo ha raccomandato in una proposta di mediazione alle aziende di tè di Kericho, la più grande città produttrice del tè del paese, adottando un nuovo rapporto 60:40 tra la raccolta meccanizzata e quella manuale.

La task force ha proposto anche che venga approvata una legislazione protezionistica per limitare l'importazione di macchine per la raccolta.

Proteste e luddisti

La protesta dei raccoglitori di tè del Kenya ricorda molto gli originari luddisti, operai tessili inglesi che presero il nome dal leggendario Ned Ludd, che sfasciavano le macchine tessitrici introdotte nel corso della prima rivoluzione industriale nel 1779 perché ritenute la causa della loro povertà e disoccupazione.

I luddisti non andavano tanto per il sottile, non chiedevano altre occupazioni o corsi di formazione per trovarsi nuove opportunità professionali o indennità per superare la crisi del settore. Si limitavano a distruggere la macchina e volevano il mantenimento dello status quo, proponimento impossibile da accettare per la controparte in cerca di sempre maggiori profitti.

Senza dimenticare che la rivoluzione industriale inglese partiva da molto lontano, e affondava le sue radici in eventi di due secoli prima. Tommaso Moro nel 1516 nel suo libro più famoso, Utopia, accusò le leggi delle “inclosures act“ che stavano delimitando i confini delle proprietà demaniali cacciandone i contadini che fino a quel momento ne potevano usare e godere senza limitazioni.

Ma il medioevo era al tramonto e la borghesia produttiva reclamava i suoi diritti. In quel libro di Tommaso Moro c’è la famosa e per certi versi cruda frase secondo cui «le pecore mangiano gli uomini».

Una sintesi perfetta per descrivere come l’instaurarsi dell’industria tessile della lana spingesse i latifondisti a cacciare i contadini dalle loro terre per trasformarli in più vantaggiosi pascoli per le pecore da lana. Insomma prima le pecore e poi le macchine, ma entrambi con il medesimo scopo di “mangiare” i posti di lavoro degli uomini.

Scioperi e news globali

I raccoglitori di tè del Kenya hanno dunque un vantaggio sui primi luddisti inglesi: possono sapere dalla lettura della storia del movimento operaio cosa sia il processo di meccanizzazione di un settore, le sue conseguenze sociali e come evitare di finire stritolati, senza un accordo-ponte che li tuteli e li conduca verso una società fatta di terziario avanzato e nuove opportunità di occupazione.

Inoltre hanno un altro vantaggio competitivo in tasca: vedono scorrere il loro futuro sui titoli delle news globali del loro telefonino che li informa, in tempo reale, degli scioperi degli sceneggiatori di Hollywood per l’introduzione dell’intelligenza artificiale in loro sostituzione nei processi di produzione artistici e creativi di film e serie tv.

Che i destini dei raccoglitori di tè in Kenya si intreccino con le decisioni degli sceneggiatori di Hollywood in sciopero per regolamentare l’uso dell’AI (intelligenza artificiale), che, se non gestita, rischia di danneggiare la classe media degli sceneggiatori, sembra a sua volta una trama di un film distopico di Hollywood partorito da uno sceneggiatore particolarmente paranoico.

Eppure tutto questo sta avvenendo grazie a tecnologie informative istantanee che mettono in collegamento realtà apparentemente diverse e disomogenee e invece collegate dalla introduzione di strumenti meccanici o digitali in sostituzione del lavoro dell’uomo.

In un certo senso i raccoglitori di tè del Kenya in lotta con l’introduzione delle macchine raccoglitrici vedono come loro successori, in una ideale scala sociale dei gruppi sotto scacco dall’evoluzione tecnologica, gli sceneggiatori di Hollywood in sciopero contro le macchine della Ia che li sostituiscono o marginalizzano nel processo creativo di trame, narrazioni e programmi televisivi.

Questa è la ragione per cui noi occidentali siamo particolarmente interessati alla storia dei raccoglitori di tè del Kenya (evento apparentemente marginale) e alla loro fine, perché ne vediamo il parallelo, come in uno specchio sociale deformato, con l’introduzione dell’Ia in settori fatti di immagini e parole, concetti e significati, che riguardano molta parte del nostro lavoro “creativo” ed “originale” che credevamo fin qui immune da automatismi digitali.

Il 1° maggio il World Economic Forum, l’organizzazione che organizza ogni anno un summit di grandi imprenditori e politici a Davos sui destini del mondo, ha pubblicato il rapporto annuale sul futuro del lavoro, dove viene stimato che entro il 2027 verranno creati 69 milioni di nuovi posti di lavoro e che saranno 83 milioni quelli eliminati.

Il che si traduce in un saldo negativo del 2 per cento dell’occupazione attuale o di 14 milioni di posti di lavoro. Tutti posti che poi verranno recuperati, ma con gravi sofferenze sociali se non ci saranno reti di protezione a guidare il cambiamento.

Per tutti questi motivi il sindacato degli sceneggiatori di Hollywood e quello dei raccoglitori di tè del Kenya dovrebbero unire idealmente le loro lotte in un patto di solidarietà a difesa dei rispettivi posti di lavoro minacciati dallo stesso fenomeno evolutivo.

