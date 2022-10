Una ragazza romana, Alessia Piperno, 30 anni, sarebbe stata arrestata a Teheran, dove continuano le proteste delle donne per l’omicidio di Mahsa Amini e per la libertà femminile. Il padre ne ha denunciato la vicenda in un post sui social, poi rimosso. La Farnesina sta facendo tutte le verifiche del caso

Alessia Piperno, 30 anni, romana, sarebbe stata arrestata a Teheran durante le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini. Secondo quanto racconta il padre, la ragazza, in viaggio da sola come le era capitato tante volte prima, era scomparsa dal 28 settembre, l’ultima volta che la sua famiglia aveva avuto sue notizie. Era anche l’ultima volta che aveva utilizzato il cellulare.

La preoccupazione della famiglia, da quanto si legge in un post sui social, è aumentata ulteriormente quando Alessia ha chiamato con una richiesta d’aiuto raccontando di essere stata arrestata.

«Stamattina arriva una chiamata. Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione. A Teheran, in Iran. Era stata arrestata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno. Sono state poche parole ma disperate. Chiedeva aiuto» ha scritto il padre Alberto in uno status su Facebook, poi cancellato.

La Farnesina

«Ci siamo subito mossi con la Farnesina, abbiamo chiamato l’ambasciata italiana a Teheran. Ma ancora non sappiamo niente neanche il motivo della reclusione». Secondo quanto riferisce il Messaggero, che ha parlato con il padre, la ragazza ha detto, piangendo, «sto bene, ma qui ci sono persone che dicono di essere dentro da mesi e senza un motivo, temo di non uscire più, aiutatemi».

Nel post il padre scriveva anche che la figlia «è una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli: si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni paese che ha visitato».

Secondo il Messaggero, «aveva vissuto anche in Australia, in Islanda, a Panama, in Nicaragua, solo per citare alcune delle tappe del suo lungo peregrinare in cui riusciva anche a lavorare».

