Nuovi raid a raffica contro le regioni di Sumy, Chernihiv, Donetsk, Kharkiv, Odessa, Sumy, Dnipro e Kherson. Intanto il Cremlino minaccia di rispondere agli attacchi ucraini in Siberia e al ponte di Crimea «quando e come le forze armate riterranno opportuno»

Pryluky, cittadina di circa cinquantamila persone a est della Capitale ucraina, nella regione di Chernihiv, era stata colpita l’ultima volta dai missili russi a novembre dell’anno scorso. Per sfuggire ai frequenti droni russi diretti contro Kyiv, l’agente di polizia Daryna, qualche settimana fa, aveva deciso di portare lì suo figlio, a casa di sua madre.

Quando il capo dei vigili del fuoco della pattuglia locale, il cinquantenne Oleksandr Lebid, ha risposto alla chiamata d’emergenza per i droni Shahed che avevano colpito un edificio, ha scoperto che doveva «intervenire direttamente a casa sua», ha riferito il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko: il piccolo di un anno che aveva perso la vita nell’attacco era suo nipote. Insieme a sua madre Daryna e sua nonna, è morto nell’ultimo attacco che ha ucciso cinque civili e ferito molti altri.

Civili nel mirino

Tre generazioni sradicate in un colpo solo: questo lo hanno scritto le autorità locali per ricordare una famiglia spazzata via dalle esplosioni. Ma di quel bambino, il seicentotrentaduesimo che ha perso la vita nel conflitto ucraino, già ennesimo simbolo di un cessate il fuoco rincorso e mancato, ha parlato anche il presidente ucraino. «Nella notte l’Ucraina è stata attaccata da 103 droni e un missile balistico, hanno preso di mira le regioni di Donetsk, Kharkiv, Odessa, Sumy, Chernihiv, Dnipro e Kherson»; in particolare Sumy è stata trafitta da razzi «in modo crudele», ha detto Zelensky: «Hanno colpito direttamente la città, strade con artiglieria a razzo. Un attacco consapevole contro i civili».

Degli oltre cento droni partiti nel buio della notte dalle basi della ventiseiesima brigata missilistica di Mosca, l’aeronautica ucraina è riuscita a neutralizzarne settantaquattro. Eliminato anche un missile balistico russo Iskander partito dalle basi della regione di Rostov.

Per questa nuova pioggia di fuoco il leader di Kyiv è tornato a chiedere agli alleati pressione costante, con sanzioni e misure restrittive, contro la Federazione russa, che va privata di mezzi per perpetrare l’aggressione: «La Russia cerca costantemente di guadagnare tempo per continuare le sue uccisioni. Quando non sente abbastanza forti la condanna e la pressione del mondo, uccide di nuovo». Zelensky attende un’azione dagli Stati Uniti e dall’Europa, «da chiunque nel mondo possa realmente contribuire a cambiare queste terribili circostanze». Vuole una linea dura, più dura di quella finora mantenuta dal blocco occidentale, dritta e ferma, perché «la guerra può finire solo con la forza».

«Terroristi russi»

Da Kiev partono accuse contro i «terroristi russi che uccidono la nostra gente ogni notte». È la stessa parola che il numero uno di Mosca ha usato per descrivere le autorità ucraine dopo il più massiccio attacco mai lanciato dall’intelligence ucraina dall’inizio della guerra: l’operazione “Ragnatela”, che ha richiesto oltre un anno di pianificazione, e ha fatto saltare in aria insieme bombardieri russi e i nervi del Cremlino, che ha minacciato di rispondere all’attacco «quando e come le forze armate riterranno opportuno».

Quanto i roghi dopo gli attacchi, anche la pira politica non smette di ardere dopo dichiarazioni minacciose. Gli ultimi attacchi russi sono stati sferrati dall’esercito di Putin poco dopo la sua prima chiamata con Papa Leone, una richiesta di cessazione delle ostilità che dal filo della Santa Sede è arrivata a Mosca, una telefonata importante perché sono state «discusse soluzioni pratiche di pace», riferiscono i russi.

E solo qualche ora dopo la chiamata con il presidente Trump: è stato l’omologo statunitense a dire che la pace non sarà «immediata», ma che anzi Putin pretenderà sul campo la sua vendetta per la “Ragnatela”, un’azione militare sorprendente che ha rinvigorito l’immagine di Kiev e irrobustito anche la resilienza degli alleati. Per l’Alta rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, intervenuta all’incontro Nato a Bruxelles l’operazione ha «riscritto la storia militare»: «Hanno usato droni che costano migliaia di dollari per eliminare aerei che costano milioni».

Kiev ha ficcato il dito nella piaga di Mosca minando la sua triade nucleare, lanciando sgomenta la sua Difesa e anche l’anima più radicale della popolazione russa che ora ha sete di contrattacco. Non lo nascondono sui canali Telegram i milblogger, che fanno da cassa di risonanza allo spirito ferito dal brillante bluff degli agenti ucraini. È un’ala di nazionalisti rancorosi di cui Putin deve tener conto, che difficilmente verrà disinnescata senza essere accontentata. Ma Mosca ha promesso di andare avanti comunque anche con i negoziati, “nonostante tutto”: «È necessario proseguire i contatti a livello operativo». Per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov «Putin è favorevole a proseguire i contatti con l’Ucraina, anche se è il governo è terrorista».

