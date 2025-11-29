Il futuro del premier

Raid su Gaza e moine a Trump, così Netanyahu si aggrappa al potere

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump viene accolto dal primo ministro israeliano Netanyahu e dai legislatori riuniti nella seduta plenaria della Knesset con una standing ovation
Davide Lerner
29 novembre 2025 • 18:00

Da una parte il premier israeliano deve restare nelle grazie del presidente Usa, assecondando i suoi piani per Gaza e le ambizioni per l’espansione degli accordi di Abramo. Dall’altro non può perdere pezzi di elettorato in Israele, dando l’impressione di essere diventato morbido nella sua opposizione a uno stato palestinese

È noto come Benjamin Netanyahu prediliga l’inglese all’ebraico come lingua di lavoro – fa parte della sua biografia nel periodo dell’infanzia, in quello della sua formazione accademica, nonché dell’ascesa come rappresentante israeliano all’Onu e come leader politico. Ma se dopo l’approvazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza su Gaza a metà novembre Bibi ha diffuso un comunicato di apprezzamento solamente in inglese, non è certo per via della sua maggiore dimestichezza con la lingua a

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 