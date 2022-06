La guerra in Ucraina ha da un nuovo luogo simbolico. Come il teatro di Mariupol, l’ospedale pediatrico di Mykolaiv o l’acciaieria Azovstal quando era ancora stipata di civili. Due missili russi hanno colpito il centro commerciale di Kremenchuk. Non è facile sapere il numero preciso delle vittime: a pochi minuti di distanza, un primo bilancio parlava di almeno due morti e 20 feriti, secondo Kyrylo Tymoshenko, vicecapo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo le autorità locali i morti potrebbero essere di più, visto che centinaia di persone – forse migliaia – si trovavano nel centro commerciale. Già nel tardo pomeriggio i media locali hanno iniziato a riferire di 10 morti e 40 feriti.

I video sui social

La città di Kremenchuk si trova nell’oblast’ di Poltava, sulle rive del fiume Dnipr e nel centro dell’Ucraina. È una delle città industriali più importanti del paese, passata alla storia per una terribile occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale. A quasi ottant’anni di distanza, la guerra viene ora trasmessa in diretta attraverso le immagini sui social, rilanciate dai media locali e da persone comuni. Si vede il centro commerciale in fiamme e i soccorsi in difficoltà.

Le immagini sono state confermate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che le ha commentate su Telegram: «Gli occupanti hanno colpito il centro commerciale con i razzi, c'erano circa mille persone. C'è un incendio, al momento non si riesce a stabilire il numero delle vittime», ha scritto Zelensky. Al momento non c’è stato alcun commento dalla Russia, che in passato ha però sempre negato di aver colpito deliberatamente degli obiettivi civili.

«L’attacco contro il centro commericale è un crimine di guerra dei russi. Un crimine contro i civili», ha scritto il governatore di Poltava, Dmytro Lunin. «È un atto di terrore contro la popolazione civile. La Russia è un paese terrorista. Sul posto stanno lavorando medici, soccorritori, forze dell’ordine. La quantità delle vittime e dei feriti è in via di definizione». Secondo Ukrinform, l’incendio al centro commerciale di Kremenchuck si è sviluppato su una superficie di 10.300 metri quadri.

Nexta, un servizio d’informazione bielorusso, ha pubblicato un video di residenti locali che aiutano i medici a fornire i primi soccorsi alle vittime. Secondo il premier britannico, Boris Johnson, tutto questo è un nuovo atto «di crudeltà e di barbarie» da imputare a Vladimir Putin.

© Riproduzione riservata