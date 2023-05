Il tempo è inesorabile, passa per tutti, anche per la monarchia britannica. L’incoronazione di Re Carlo III è emblematica di come la percezione attorno alla famiglia reale sia cambiata nel Regno Unito e in tutto il mondo, rispetto a decenni fa, quando nel 1953 a ricevere la corona era stata Elisabetta.

La cerimonia

Gli affezionati alla casata, stipati lungo il Mall da giorni per avere una perfetta postazione da dove guardare la processione dei reali, ci sono stati anche questa volta, così come un centro di Londra paralizzato per l’arrivo di migliaia di sudditi, per alcune stazioni metro chiuse e per le misure di sicurezza lungo il tragitto da Buckingham Palace a Westminster. Ma le proporzioni dei due eventi non sono paragonabili: se nel 1953 alla cerimonia erano state invitate più di 8000 persone, oggi sono solo 2000 a partecipare al rito.

Tra esse decine di membri di famiglie reali di tutto il mondo, dalla Svezia al Giappone, dal principato di Monaco ai Paesi Bassi. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’abbazia di Westminster, in terza fila, è seduto anche il figlio di Carlo, il duca di Sussex Harry, arrivato a Londra senza la moglie Meghan dopo la pubblicazione del famoso libro The Spare.

In giro per la città sono stati installati diversi maxischermi per permettere alle migliaia di sostenitori della monarchia, avvolti in bandiere, spille e corone di cartone, di assistere all’incoronazione.

Anche la durata dei riti, profondamente legati alla Chiesa anglicana, è diversa: per la regina Elisabetta sono servite circa quattro ore, mentre re Carlo ha praticamente dimezzato le tempistiche, anche grazie a un percorso del corteo più breve. Carlo ha spinto per snellire la cerimonia dell’incoronazione, per cercare di renderla più moderna e inclusiva, in modo da dare un’immagine più contemporanea alla monarchia e meno ancorata a retaggi del passato. Re Carlo, tra l’altro, si proclama difensore delle fedi e non solo di quella anglicana, proprio per essere più inclusivo.

Non sono mancate le critiche sui costi della gestione della famiglia reale e sui soldi spesi per l’occasione, che alcune analisi stimano in più di 100 milioni di sterline. A non cambiare il clima di Londra. La pioggia che ha accolto i reali nel 2023 e nel 1953, infatti, è rimasta la stessa.

Proteste e consensi

Ad aumentare invece sono i controlli e i numeri degli agenti e delle telecamere messe sul campo, con ordini precisi e una tolleranza molto limitata. Tanto è vero che prima della cerimonia sono stati arrestati sei esponenti del gruppo anti-monarchico “Republic”, tra cui il leader Graham Smith, intenti a inscenare una piccola protesta a Trafalgar Square.

Il consenso attorno alla famiglia reale nel corso degli anni è sceso, un calo da ricercare nella frattura intergenerazionale. Secondo un recente sondaggio di YouGov, sei britannici su dieci hanno affermato di voler continuare con la monarchia, mentre uno su quattro (il 25 per cento, numero in crescita) preferisce avere un capo di stato eletto democraticamente. Ma le differenze per fasce d’età sono significative: nella fascia degli over 65 chi si dichiara favorevole a mantenere la monarchia raggiunge il 79 per cento, contro solo il 36 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni.

Un’altra ricerca di YouGov ha inquadrato i sentimenti delle minoranze etniche nel Regno Unito riguardo la monarchia. Nel sondaggio la divisione è quasi perfetta: il 39 per cento degli intervistati, infatti, ha affermato di preferire un capo di stato eletto, mentre il 38 per cento ha dato il suo sostegno alla monarchia.

