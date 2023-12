Il «no» al progetto considerato conservatore ha superato il 55 per cento delle preferenze. Rimarrà quindi in vigore il testo costituzione varato durante la dittatura militare di Pinochet, ma si ferma il vento del cambiamento che nel 2019 doveva rivoluzionare il paese

La vittoria del «no» al referendum che si è tenuto in Cile questa domenica è allo stesso tempo una buona notizia e una cattiva notizia. Da una parte il progetto di Costituzione altamente regressivo che i cittadini erano chiamati a votare è stato archiviato («en contra» ha superato il 55 per cento). Ma sull’altro piatto della bilancia pesa enormemente la “oportunidad perdida” perché nel giro di appena cinque anni il Sessantotto cileno è evaporato.

Se nel 2019 sembrava infatti che i tempi fossero del tutto maturi per imprimere al paese una svolta epocale in termini di diritti, oggi si deve considerare una conquista, per quanto amara, il fatto che resti in vigore la Carta del 1980, varata durante la dittatura: il rischio, se avesse vinto il sì, era che il Cile potesse imboccare una strada ancora più buia.

«Per più di quarant’anni mi sono battuto per un superamento della Costituzione di Pinochet ma sarebbe una contraddizione inaccettabile sostituirla con una ancora più retrograda». A parlare è Tomas Hirsch, deputato cileno e leader di Acción Humanista, partito della sinistra ecologista. «Nell’ultimo decennio la stragrande maggioranza del paese ha chiesto migliori condizioni di vita, che la sanità e l’istruzione siano garantite indipendentemente dalle risorse economiche di ognuno; c’è una crisi totale del sistema pensionistico, il mancato riconoscimento delle comunità autoctone. L’elenco delle criticità è lungo ed è per questo che nel 2019 si è verificata un’esplosiva rivolta sociale che si è tradotta nel tentativo di dotarci di una nuova Costituzione che fosse frutto di un processo democratico. Siamo invece finiti a votare un testo peggiore rispetto a quello in vigore dai tempi della dittatura».

Rivoluzione incompiuta

Come è stato possibile che in appena cinque anni una così forte spinta popolare in direzione di un cambiamento profondo del Cile si sia esaurita? «Lottiamo per una nuova Carta da decenni, tuttavia il movimento nato nel 2019 aveva rappresentato un catalizzatore unico per questa battaglia». Ma si è disperso per una serie di ragioni tra le quali una particolarmente impattante, secondo Hirsch: la campagna di disinformazione cavalcata dalle destre - «non avevamo mai assistito prima a una così estrema manipolazione dell’informazione». Il risultato è che la rivoluzione cilena rimane incompiuta: «Bisognerà aspettare un altro “momento costituente”. Quando sarà? Non lo sappiamo, ma non sarà né ora né nei prossimi anni». Anche perché nel frattempo si guarda con una certa preoccupazione anche alla vittoria elettorale di Javier Milei in Argentina: «Gli effetti saranno nefasti per l’intera Latinoamerica».

Joaquin Valenzuela, nato e cresciuto a Santiago, laureato in Scienze Politiche, è altrettanto netto: per lui il processo degli ultimi anni è stato «una farsa». La definizione riguarda soprattutto la modalità di voto - quella obbligatoria, salvo incorrere in una multa, che ha portato alle urne un 40 per cento di cittadini che di solito si astiene.

Dal 2019 a oggi

Ma per capire questo ingranaggio, e quindi spiegare cosa secondo lui non abbia funzionato, bisogna ripercorrere le varie fasi di questa vicenda: al “plebiscito de entrada” del 25 ottobre 2020 vota, su base volontaria, il 50,9 per cento degli aventi diritto e la maggioranza si esprime perché prenda il via un percorso costituente. Viene quindi redatto un testo, considerato il più progressista al mondo, che verrà sottoposto a referendum il 4 settembre 2022. Ma in quell’occasione l’Apruebo ottiene soltanto il 38,1 per cento, contro il 61,9 per cento, con una partecipazione dell’85,1 per cento in virtù dell’obbligatorietà del voto.

Nel frattempo viene eletto presidente del Cile Gabriel Boric, socialista, che per il 7 maggio 2023 convoca l’elezione di una nuova Assemblea, che sarà incaricata di redigere un nuovo progetto di Costituzione. Il voto è ancora una volta obbligatorio, si reca ai seggi l’84,87 per cento dei cittadini ma viene eletta una maggioranza di esponenti conservatori, la cui proposta “nera” di riforma è stata votata domenica.

«In paesi come il Cile - spiega Valenzuela - chi non vota lo fa per mancanza di strumenti e non per esprimere dissenso o disaffezione; chi non si reca alle urne è veramente ai margini, non solo della politica ma anche dell’istruzione e del lavoro, spesso e volentieri è proprio ai margini della vita, cronicamente al di fuori dalla società».

Quindi per quanto la platea dei votanti sia stata così ampia, gli esiti delle consultazioni sono stati poco rappresentativi delle reali esigenze dei cileni e falsati da livelli molto alti di povertà culturale e intellettuale. Inoltre il metodo del voto obbligatorio ha creato un paradosso: «Ad essere incaricati di scrivere la seconda proposta sono stati esponenti dell’ultradestra, cioè i nostalgici di Pinochet, contrari all’avvio di un processo costituente. Perciò il fallimento era annunciato: hanno messo in discussione anche i diritti già garantiti».

L’ultimo testo presentava infatti molti punti reazionari: la privatizzazione della sanità; limitazioni al diritto di sciopero; la liberazione di violatori dei diritti umani, colpevoli di aver commesso crimini contro l’umanità durante il regime militare. E avrebbe rappresentato «un gigantesco passo indietro per i diritti delle donne»: annullava perfino la legge, varata solo nel 2017, che consente l’interruzione di gravidanza esclusivamente in tre casi (pericolo per la vita della gestante, patologia del feto o gravidanza provocata da violenza sessuale).

Federica Gambetti è una cittadina italiana che risiede in Cile da dieci anni, attivista femminista in un paese in cui il diritto all’aborto è di fatto ancora negato: «Nel 2019 eravamo sull’orlo di una guerra civile ma non so se fosse più pericoloso quel Cile o quello che verrà. Il popolo si è arreso perché è prevalsa la paura del cambiamento e la paura, qui, risveglia una memoria ancora troppo viva. Così rimane solo il sogno americano, l’abitudine a contrarre debito privato come unica via per emanciparsi dalla miseria».

A cinquant’anni dal Golpe, il Cile non è ancora pronto a recidere il cordone ombelicale - la Costituzione dell’80 - che ancora lo lega alla dittatura.

