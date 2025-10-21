Arrestato senza prove, torturato e deportato. La storia del palestinese Mourad in Israele

Dei 1.950 prigionieri palestinesi rilasciati da Israele in cambio degli ostaggi israeliani,154 sono stati trasferiti in Egitto. Tra questi, Mourad Abu Al Rob, che ha passato 19 anni nelle prigioni dello Stato ebraico. Il racconto della sorella: «Gli agenti israeliani lo picchiavano tutti i giorni. Un’ora di botte, una breve tregua, e poi ricominciavano. Nonostante la liberazione, forse non lo vedremo mai più»

La settimana scorsa Aida e la sua famiglia sono andati al Palazzo della Cultura di Ramallah, in attesa del rilascio di suo fratello, Mourad Abu Al Rob, dopo 19 anni di carcere. Per l’occasione, Aida aveva deciso di portare anche la madre, paralizzata e costretta su una sedia a rotelle. Quel giorno era anche il compleanno del padre, morto appena due mesi fa. Il fatto è che due giorni prima Aida aveva ricevuto una telefonata dal fratello, dal carcere. Le aveva detto che sarebbe stato rilasciato pr