Pedro Sánchez ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo del suo Manual de resistencia, l’autobiografia pubblicata sei anni fa in cui spiegava come era riuscito, contro ogni pronostico, a conquistare la Moncloa. Lo ha fatto al vertice Nato all’Aia dove è arrivato come l’unica voce fuori dal coro di fronte alla richiesta del presidente Usa Donald Trump di un aumento della spesa militare fino al 5 per cento del Pil.

Il premier spagnolo ha sì firmato, come gli altri rappresentanti dei paesi alleati, la dichiarazione finale, ma dopo aver ottenuto dal segretario generale dell’organizzazione transatlantica, Mark Rutte, la rassicurazione su una “flessibilità” che permetterebbe alla Spagna di raggiungere gli obiettivi spendendo molto meno. L’eccezione iberica ha scatenato l’ira di Trump e la minaccia di rappresaglie commerciali.

Ma lo scontro, che per chiunque altro sarebbe un grande problema diplomatico, è per Sánchez quel cambio di scenario che può permettergli di resistere alla grave crisi del Psoe, con gli ultimi due capi organizzativi del partito imputati per gravi casi di corruzione.

Guadagnare tempo

Sull’opposizione ai diktat del tycoon, il premier può cercare di ricomporre le alleanze interne e guadagnare tempo. «Non ci saranno elezioni prima del 2027, perché questo non riguarda me ma un progetto», ha detto la settimana scorsa nella prima conferenza stampa dopo lo scandalo. La missione è resistere. E negli ultimi dieci anni ha dato prova di saperlo fare.

Quando una ribellione interna nella direzione del Psoe forzò nel 2016 la sua dimissione da segretario generale, nessuno avrebbe scommesso sul suo futuro. Dopo i peggiori risultati elettorali della storia del partito, l’uomo che era arrivato due anni prima alla guida dei socialisti si era scontrato con i “baroni” che spingevano per una astensione in parlamento che avrebbe permesso, come poi avvenne, l’investitura del governo conservatore guidato da Mariano Rajoy.

«No es no», disse Sánchez, lasciando anche lo scranno da deputato. Sette mesi dopo, alla fine di un viaggio attraverso la Spagna alla guida di una Peugeot 407, stravinceva di nuovo le primarie, contro buona parte dell’apparato.

Fu la prima delle sue resurrezioni. Sánchez arrivò nell’aprile del 2018 alla Moncloa dopo aver vinto in parlamento, per la prima volta dal ritorno della democrazia in Spagna, una mozione di sfiducia contro il governo dei conservatori del Pp, il partito che una sentenza aveva condannato per quell’enorme intreccio di corruzione conosciuto come “il caso Gürtel”.

Proprio quella mozione che diede l’imprinting al suo governo rende oggi più difficile questo nuovo capitolo del “manuale di resistenza”. Perché il caso che investe quello che era uno dei suoi uomini più fidati — quel Santos Cerdán diventato il numero 3 del partito per sostituire come segretario di organizzazione un altro ex fedelissimo, l’ex ministro dei Trasporti, José Luis Ábalos— scalfisce la narrazione di rigenerazione democratica con cui Sánchez è riuscito a tenere insieme una maggioranza debole e a rimanere al governo dopo tre elezioni in cinque anni, una pandemia, guerre e vari colpi di scena.

Un tempo in cui, anche sulla spinta dei soci a sinistra del Psoe, prima Podemos e poi Sumar, il governo ha approvato, sfidando l’aritmetica parlamentare, misure importanti dell’agenda sociale: dall’aumento del salario minimo di oltre il 60 per cento alla legge sul consenso sessuale, dalla legalizzazione dell’eutanasia all’esumazione della tomba di Franco da quel mausoleo nella valle di Cuelgamuros che rimaneva uno dei simboli più odiosi della dittatura.

Anche per la necessità vitale di assicurarsi l’appoggio degli indipendentisti catalani, ha poi smentito se stesso e approvato una amnistia per i leader secessionisti che giovedì scorso il Tribunale costituzionale ha definito legittima e che ha aperto la strada a una soluzione politica della crisi territoriale.

Agenda interna

Ma l’agenda interna non ha messo in secondo piano quella internazionale: la prima scelta importante da presidente del governo fu accogliere la nave Aquarius, con 630 migranti salvati nel Mediterraneo, a cui l’allora governo italiano gialloverde aveva chiuso i porti. Una decisione controcorrente, come il riconoscimento un anno fa, insieme a Irlanda e Norvegia, della Palestina come Stato, quando il resto dei soci europei faticava a trovare parole di condanna al governo di Netanyahu.

Stavolta la resistenza non dipende però solo dalla volontà di Sánchez, che nell’ultimo anno ha subito pressioni anche per le indagini per traffico di influenze sulla moglie e suo fratello. Nessuno dei soci vuole rimanere macchiato dall’ombra dello scandalo che ha investito il Psoe e se dovessero uscire nuovi nomi la situazione diventerebbe insostenibile. Eppure chi ha lavorato a stretto contatto con Sánchez nelle ultime settimane garantisce che, mentre le notizie del caso Ábalos-Cerdán gettavano nello sconforto i quadri del Psoe, Sánchez, seppure molto toccato, non ha dato mai nessun segnale di voler lasciare.

