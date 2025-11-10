Gaza, la partita della ricostruzione: il progetto palestinese anti Riviera

L’Italia co-presiederà con l’Egitto la prima conferenza sul futuro della Striscia dopo le macerie. Tutti vogliono avere la loro fetta. Tra gli undici piani, c’è Phoenix: coordinato dall’economista palestinese Yara Salem, ci lavorano 700 tecnici ed esperti internazionali. Il piano, opposto a quello degli americani, è basato su housing sociale e sostenibilità

«Stiamo rimuovendo le macerie, vogliamo far tornare la gente nelle proprie case e rendere accessibili le strade a tutti il prima possibile», dice Maher Salem. Un lavoro complicato, perché la quasi totalità dei mezzi pubblici sono distrutti: «Parliamo di più di 184 camion, pale meccaniche e altri macchinari», aggiunge Salem, direttore generale del Dipartimento di pianificazione e investimenti della municipalità di Gaza City. «Oggi dipendiamo dai mezzi del settore privato». La sua voce è coperta d