Da Tsipras a Mamdani: riforme radicali per evitare gli opposti populismi

Il neosindaco di New York Zohran Mamdani
Vittorio DaRold
13 novembre 2025 • 19:47

La vittoria del neosindaco newyorkese ricorda quel che accadde in Grecia nel 2015, quando Tsipras rivitalizzò una sinistra europea succube del mantra merkeliano dell’inevitabilità dei conti in pareggio e dell’austerity. Rallentare il carovita e bloccare l'aumento degli affitti è la strada giusta per costruire a suon di riforme il dopo-Trump ed evitare la trappola della polarizzazione

La vittoria elettorale di Zohran Mamdani è forse simile a quella del 2015 di Alexis Tsipras in Grecia che rivitalizzò una sinistra europea succube del mantra della cancelliera tedesca Angela Merkel dell’inevitabilità dei conti in pareggio e dell’austerità sociale come mezzo per ottenerla ad ogni costo. Anche Mamdani ha risvegliato il Partito democratico dal torpore dopo nove mesi di amministrazione Trump a colpi di decreti presidenziali e caccia agli immigrati. Tsipras si oppose con vigore alla

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.