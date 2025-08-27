Mehmet Çakas è stato condannato nel nostro paese ed estradato in Germania nel 2023. Adesso rischia di essere rimandato in Turchia, dove deve scontare una condanna per legami con il Pkk. Questo proprio quando sta giungendo a compimento il processo di pace tra movimento curdo e governo turco
Rischio ergastolo per il curdo Çakas (tradito da tutti)
27 agosto 2025 • 20:16Aggiornato, 27 agosto 2025 • 21:09
