Il presidente americano ha lanciato la sua crociata per “Ripristinare la verità e la sanità nella storia americana". In questo miscuglio incontenibile e folle di licenziamenti, censure, condanne, minacce e ridicoli personalismi si riconosce qualcosa che la storia ha già visto.

Tra i tanti bizzarri e perfino folli ordini esecutivi che Donald Trump va firmando sin dal primo giorno del suo mandato ce n’è uno del giugno scorso che addita un nuovo bersaglio dei suoi attacchi distruttivi. L’ordine impone infatti agli operatori di parchi, siti storici e memorial di ogni tipo di rimuovere o ricoprire, entro il 17 settembre, tutti i «contenuti inappropriati» che si trovassero in targhe, pannelli e simili nelle loro strutture e chiede ai visitatori di segnalare qualsiasi informazione «denigratoria» che sugli americani del passato o del presente.

Il titolo stesso dell’ordine esecutivo riflette un atteggiamento estremistico: “Ripristinare la verità e la sanità [il termine sanity si riferisce normalmente alla sanità mentale] nella storia americana”. Occorre dunque accertare se «monumenti, memoriali e altre informazioni e contenuti» (come musei, istituzioni, targhe, statue ecc.) «perpetuino una falsa ricostruzione della storia americana, minimizzino in modo inappropriato il valore di certi eventi o figure storiche, o incorporino qualsiasi altra ideologia partigiana impropria». Verranno sottoposti a verifica anche documentari e altri materiali esposti al pubblico di 433 siti in tutto il paese, per garantire che esaltino il «progresso del popolo americano» e la «grandiosità del paesaggio americano».

Tradotto in chiaro, la disposizione mira a eliminare ogni riferimento critico, diretto o indiretto, a tutte le tematiche storiche che per Trump e gli adepti Maga mettono gli Usa in cattiva luce, come lo schiavismo, l’immigrazione, i nativi, le minoranze, il trattamento dei lavoratori, le persone Lgbt, il cambiamento climatico e i suoi effetti, lo sfruttamento del suolo e così via. Si tratta in altri termini di una singolare campagna di anti-wokismo, particolarmente capillare e brutale, come si vede dal fatto che trasforma perfino i visitatori in delatori.

Le prime “vittime”

I dirigenti delle strutture interessate hanno – a quanto pare – dovuto piegarsi, anche se tra mugugni e proteste. Il New York Times menziona le prime “vittime” della cancel culture trumpiana: nell’Independence National Historical Park di Filadelfia verrà smontata una mostra sulla violenza dello schiavismo; nel Castillo de San Marcos National Monument in Florida sarà rivisto il modo in cui è narrata la detenzione dei nativi americani nella locale fortezza spagnola. Nel Muir Woods National Monument in California, una vasta foresta di sequoia, sono state rimosse le targhette che il personale aveva apposto anni fa sugli oggetti esposti per sottolineare il ruolo degli indigeni e delle donne nella preservazione dell’area.

Tra le preoccupazioni di Trump è anche quella di ripristinare statue e monumenti rimossi di recente perché dedicati a personaggi noti piuttosto per la loro violenza che i loro meriti umanitari, come i generali Lee e Jackson. È recentissima la sua decisione di rimettere in piedi a Washington la statua del generale confederato Albert Pike, accusato di schiavismo e di razzismo, demolita all’epoca delle proteste per la morte di George Floyd. Le statue commemorative, del resto, costituiscono un problema permanente nella coscienza americana, che ne ha create e rimosse senza posa secondo lo Zeitgeist politico e le follie del momento, come documenta in dettaglio il bel libro di Arnaldo Testi I fastidi della storia (uscito dal Mulino nel 2023).

In marzo Trump ha accusato con la stessa brutalità l’insigne Smithsonian Institution di Washington, a cui fanno capo ventuno musei, biblioteche, centri di ricerca e lo zoo nazionale, di «subire l’influenza di un’ideologia divisiva e centrata sulla razza» e di promuovere «narrazioni in cui i valori americani e occidentali sono rappresentati come intrinsecamente dannosi e oppressivi».

La stessa furia si è abbattuta sulla John Kennedy Library di Dorchester, dove è stato licenziato personale e sono stati chiusi servizi e prestazioni. Analogamente, ha epurato il board del Kennedy Center (un grande complesso di sale di spettacolo a Washington) dei componenti designati da Joe Biden ed estromettendo sia Deborah F. Rutte, che lo dirigeva da dieci anni, sia il presidente, David M. Rubenstein.

Negli ultimi giorni si sono toccati nuovi culmini, degni più di un film fanta-distopico alla Tim Burton o alla Wes Anderson che di un serio paese democratico: i repubblicani del congresso vedrebbero di buon occhio l’idea di intitolare la Kennedy Center Opera House a Melania Trump, un «modo perfetto di riconoscere la sua passione per le arti [sic]». Del resto, Donald stesso ha dichiarato che non gli dispiacerebbe che sul monte Rushmore (nel Dakota del sud, sulla cima del quale sono scolpiti su scala gigantesca i volti dei più grandi presidenti della repubblica) si trovasse il posto per metterci anche la sua faccia.

L’idea russa

In questo miscuglio incontenibile e folle di licenziamenti, censure, condanne, minacce e ridicoli personalismi si riconosce qualcosa che la storia ha già visto: le fissazioni di Stalin con le sue purghe mirate (come quella contro il falso «complotto di medici» del 1953), ma anche la folle idea di Ceausescu di fare della sua signora un gigante della scienza.

Vladimir V. Putin, dopo aver chiuso nel 2021 la Fondazione Memorial per la ricerca sulle vittime delle repressioni staliniane, ha imposto la riscrittura dei libri scolastici di storia in modo da cancellare il ruolo delle origini kieviane della Russia, esaltare la «operazione militare speciale» contro l’Ucraina e consolidare l’idea di una Russia forte e unitaria, ma vittima dell’Occidente.

Più di recente, nel centro di città e nelle gallerie delle metropolitane russe sono riapparse statue e busti di Stalin, impensabili nell’era precedente. Del resto, Putin segue una consolidata tradizione russa. Come racconta Bengt Jangfeldt nel suo interessantissimo L’idea russa (in italiano da Neri Pozza), nel 1832 lo zar Nicola I dette a Sergej Uvarov l’incarico di rimodellare i programmi di insegnamento scolastico per proteggere gli studenti dai pericoli del pensiero rivoluzionario e condurli gradualmente ad assorbire la triade «ortodossia, autocrazia e popolo», che diventò poi un’ideologia ufficiale, ancora vigente. Perfino in Italia qualche rappresentante della destra ha cominciato a mettere il naso nei libri di storia per verificarne la posizione riguardo ai partiti di governo.

I «luoghi della memoria»

Il fatto è che, tra i più tipici contrassegni delle tirannidi c’è la fissazione di riscrivere la storia, rimuovendone vasti pezzi, fissando riferimenti arbitrari e alterando o cancellando quelli che lo storico francese Pierre Nora (scomparso pochi mesi fa) ha chiamato acutamente «i luoghi della memoria». Tra i luoghi della memoria non ci sono solo siti, monumenti e oggetti fisici, ma anche date e feste, e Trump lo sa bene.

Non per niente ha inventato una parata dinanzi alla Casa Bianca per festeggiare i 250 anni dell’esercito degli Stati Uniti, approfittando del fatto che la data (il 14 giugno) coincideva con il proprio settantanovesimo compleanno, e ha annunciato grandi novità per il 2026, duecentocinquantesimo della Dichiarazione d’Indipendenza.

Si parva licet, anche l’attuale amministrazione italiana è sensibile al tema delle intitolazioni, ridenominazioni, feste nazionali e giornate dedicate. Dopo aver intitolato a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Milano Malpensa, quest’anno ha inventato, per la verità con tenue risonanza, la Giornata nazionale del made in Italy (15 aprile, giorno natale di Michelangelo, inteso un po’ riduttivamente come campione del made in Italy).

Nel contempo, non perde occasione per declassare le feste nazionali storiche che hanno un radicamento antifascista, come il 25 aprile (Liberazione dal nazifascismo) e il 2 giugno (Festa della Repubblica) e proporre nuove date. Circola da tempo la proposta di creare un festa nazionale il 17 marzo (proclamazione dell’Unità d’Italia nel 1861) o di riclassificare feste già esistenti, come il 4 novembre, che da festa delle forze armate (in quanto data della vittoria nella Prima guerra mondiale) prenderebbe anche il titolo di “giorno dell’unità nazionale”.

Come si vede, la confusione di intenti e di calendari è grande, come è grande la confusione di propositi: ritenere che la vittoria della Grande guerra sia più viva nella memoria storica della Liberazione dal nazifascismo e rappresenti l’Unità d’Italia è intellettualmente temerario e storicamente erroneo, tanto più se a caldeggiarlo è una capo di governo che, a un ospite straniero che nel luglio 2023 le chiedeva cosa volessero dire i colori della bandiera, non seppe cosa rispondere.

