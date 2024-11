Times of Israel: in corso lancio di razzi verso Israele

Il lancio di razzi pressoché continuo verso le comunità vicine al confine settentrionale di Israele con il Libano è in corso. Lo riferisce Times of Israel. Le sirene hanno suonato per tutta la mattinata in diverse città, avvisando di attacchi in arrivo da parte di Hezbollah libanesi. In precedenza, oggi sono stati lanciati razzi anche verso il centro di Israele.