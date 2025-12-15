Al fronte poveri e contadini: Putin “spreme” la provincia

La guerra non la fanno i ricchi, e non la fa la parte più inurbata e avanzata della società: il tributo di sangue è pagato anzitutto dall’area periferica della Federazione russa. Dal 1° gennaio gli uffici di leva opereranno senza sosta tutto l’anno
La fermezza che Vladimir Putin mantiene nelle sue rivendicazioni riguardo al territorio ucraino deriva più dall’implicita intesa con Donald Trump che dalla forza d’inerzia della sua macchina bellica. Tre anni pieni di guerra, dove ogni metro quadro conquistato dalla Federazione russa è stato ampiamente coperto di sangue, fiaccherebbero qualsiasi esercito. Delle immagini di alcuni ucraini costretti loro malgrado a combattere, coscritti a forza, sono pieni i social occidentali. Interessa un po’ me