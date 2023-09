Nuove armi per «mantenere l’equilibrio strategico nel mondo». È questo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin durante un suo messaggio rivolto all’azienda nazionale Rosatom che si occupa di armi e nucleare. «Gli impiegati di Rosatom, i dipendenti di imprese specializzate e centri di ricerca (...) stanno attivamente introducendo tecnologie innovative nei settori dell'energia e dello spazio, della medicina nucleare, dell'ecologia e della modernizzazione della flotta di rompighiaccio nucleari», ha detto Putin in occasione della festa dei dipendenti dell'industria nucleare.

Per raggiungere il suo obiettivo il presidente russo ha annunciato che amplierà la collaborazione con altri stati.

Negoziati

Intanto, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha detto che il Cremlino è pronto a negoziare. «La nostra posizione rimane uguale: siamo pronti a negoziare, ma solo (...) tenendo conto dei nostri interessi (...) di impedire la creazione di un regime nazista ostile ai confini della Russia», ha detto il ministro. Lavrov ha accusato i partner occidentali di non aver avanzato proposte diplomatiche serie nel corso dell’ultimo anno e mezzo di guerra e di aver sostenuto il piano di 10 punti presentato durante il G20 di Bali da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Proprio per questo, Mosca sta guardando alle proposte di stati come Cina e Brasile. «Tutte le proposte si basavano su un sincero desiderio di aiutare a trovare un accordo (...) tenendo conto delle cause della situazione attuale (...) e garantendo la sicurezza per tutte le parti in modo pari», ha aggiunto il capo della diplomazia russa.

© Riproduzione riservata