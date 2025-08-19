La notte del 18 agosto 15 droni russi hanno distrutto un deposito di combustibile della compagnia di Stato azera. È solo l’ultimo capitolo della crescente tensione tra Mosca e Baku, con tanto di arresti di massa, continue minacce e l’irritazione per gli aiuti a Kiev. Qualcuno arriva ad ipotizzare una nuova “operazione speciale”

Odessa, notte del 18 agosto: 15 droni russi fanno saltare un deposito di combustibile della Socar, gigante mondiale del petrolio e del gas, compagnia di stato dell’Azerbaigian. Non è affatto un caso. Dieci giorni prima, altri droni avevano tentato, senza successo, la stessa impresa. È finita con Baku che ha minacciato di dare a Kiev un appoggio che va oltre la logistica e le materie prime.

A questo punto, Mosca ha alzato coscientemente il livello dello scontro, mandando in fumo circa 16 mila metri cubi di carburante e uno dei più importanti terminali del gasdotto trans balcanico: progetto di importazione piccolo ma strategico, in piedi da appena un mese.

C’è qualcosa che va oltre la stretta cronaca di guerra nel dissidio, in terra Ucraina, tra Russia e Azerbaigian. Da ormai quasi un anno, la tensione tra i due paesi sale costantemente. Si è iniziato nel Natale 2024, con l’abbattimento, nei cieli del Kazakhstan, dell’aereo azero 8243 (38 morti). Il presidente Aliyev ha chiesto delle scuse ufficiali, Putin ha risposto con giustificazioni generiche e cordoglio verso le famiglie dei morti. L’ammissione pubblica e formale delle responsabilità militari russe non è però mai giunta.

Di mese in mese, è poi arrivato il forfait del presidente azero alla parata del 9 maggio a Mosca, sono arrivati gli arresti di massa degli azeri a Ekaterinburg (cinquanta persone, due delle quali, Ziyaddin e Huseyn Safarov, morte in seguito al pestaggio subito), è arrivata la ritorsione azera (perquisizione a Baku del media russo Sputnik con annessi arresti, anche qui usate le maniere forti), è arrivata l’azione internazionale legale dell’Azerbaigian per l’abbattimento aereo del 25 dicembre (scorso luglio).

Venti armeni

Sullo sfondo, altri importanti decisivi elementi di frizione: la pace in Nagorno Karabakh – siglata davanti a Trump tra armeni e azeri, due pezzi del vecchio mondo sovietico - è meno che mai piaciuta ai russi. Non piace loro l’impotenza fattuale che hanno dimostrato nella difesa degli interessi dell’Armenia.

Non piace – al di là delle dichiarazioni di facciata – la realizzazione del cosiddetto “Corridoio Zangezur”, una striscia di terra che collega, attraverso l’Armenia, l’Azerbaigian e la sua storica enclave del Nakhchivan: significherebbe avere una possibile presenza occidentale e americana sul confine dell’Iran, ipotesi alla quale, tra l’altro, Teheran è totalmente ostile.

E poi c’è l’aiuto fattivo all’Ucraina: più di 40 milioni di euro stanziati dall’Azerbaigian, carburante gratis per i mezzi di soccorso, bonifiche di mine, dichiarazioni sulla necessità che il paese mantenga la sua integrità territoriale. Insomma, a proposito del nuovo corso azero, tutto orientato ad avere rapporti gemellari con la Turchia e rapporti privilegiati con Stati Uniti, Europa e Israele, Mosca non può che storcere la bocca.

A chiosare la situazione c’è infine anche la tv, dove per vie traverse il Cremlino recapita messaggi sia a Baku che al milione e più di azeri che vivono all’interno della Federazione. Ovviamente, tra i personaggi più attivi, c’è l’immancabile Solov’ëv, principe della propaganda conosciuto anche alle nostre latitudini, colui per il quale sarebbero auspicabili le occupazioni di Parigi e Londra, sarebbe magnifica l’entrata dell’esercito russo a Berlino, sarebbe il caso di ricordare ai milanesi che i loro antenati baciavano le mani dei soldati russi entrati in città al seguito del generale Suvorov (aprile 1799, circostanza della quale non c’è alcuna traccia nei resoconti e nelle fonti dell’epoca).

Pensiero magico

Ancora più di Medvedev, Solov’ev rappresenta il pensiero magico del Cremlino, l’anticipazione di ogni suo umore massimalista. Dunque eccolo puntare il dito, nelle settimane passate, sui 300 chilometri di frontiera tra Russia e Azerbaigian; agitare la minaccia, nel Caucaso meridionale, di un’altra “Operazione speciale militare”; suggerire l’idea che esista la minaccia di nuove basi Nato sul Caspio. Un crescendo di accuse che interroga soprattutto gli azeri con passaporto russo per capire da che parte stanno.

I recentissimi fatti di Odessa, in conclusione, non sono solo la dimostrazione più chiara del livello ormai di guardia raggiunto nei rapporti tra Federazione russa e Azerbaigian. Spiegano anche l’importanza strategica della città, che in un futuro non troppo lontano potrebbe trovarsi ad essere l’unico grande porto dell’Ucraina. Senza la totale libertà di operare di Odessa, non esiste un domani nemmeno per il resto del paese.

© Riproduzione riservata