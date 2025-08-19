La notte del 18 agosto 15 droni russi hanno distrutto un deposito di combustibile della compagnia di Stato azera. È solo l’ultimo capitolo della crescente tensione tra Mosca e Baku, con tanto di arresti di massa, continue minacce e l’irritazione per gli aiuti a Kiev. Qualcuno arriva ad ipotizzare una nuova “operazione speciale”
Lo zar in cerca di nemici: la Russia alza il tiro sull’Azerbaigian
19 agosto 2025 • 19:35
