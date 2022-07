Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov appena arrivato al G20 dei ministri degli Esteri in Indonesia, l’incontro che prepara il terreno all’importante riunione di capi di stato e di governo prevista per la prossima settimana

La Russia è pronta a trattare lo sblocco del grano ucraino con la mediazione della Turchia, ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che si trova a Bali, in Indonesia, per partecipare all’incontro dei ministri degli Esteri dei paesi del G20 dove sarà presente anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken e i ministri degli esteri dei paesi europei.

Il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba ha deciso di non partecipare al vertice e di limitarsi a un collegamento in video conferenza, il che rende piuttosto improbabili significative svolte nella trattativa per sbloccare il grano bloccato nei porti dell’Ucraina.

Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, che ha organizzato il vertice, si era impegnato molto per facilitare la riconciliazione tra Russia e Ucraina. Ha personalmente invitato il presidente russo Putin alla riunione dei capi di stato e di governo che si terrà la prossima settimana e la scorsa settimana ha visitato Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Russia, ospite non gradito

Ma il clima tra gli altri partecipanti al vertice non è dei più favorevoli alle aperture alla Russia. I ministri dei paesi occidentali hanno disertato la cena di benvenuto a cui era presente Lavrov e non è chiaro come si comporteranno durante i discorsi ufficiali del ministro degli Esteri russo. A una precedente riunione preparatoria di diplomatici, i delegati di Stati Uniti, Australia e Regno Unito si erano rifiutati di partecipare, alzandosi al momento del discorso del rappresentante russo.

I leader europei sono invece più possibilisti. Nelle scorse settimane, la presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen e il primo ministro tedesco Olaf Scholz avevano detto che non avevano intenzione di boicottare il vertice se Putin fosse stato presente di persona.

Il governo russo non ha ancora preso una decisione in proposito e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha detto che alla fine Putin non parteciperà di persona. Anche Zelensky ha detto che non sarà presente fisiciamente, ma ha accettato di seguire parte della conferenza in video collegamento.

