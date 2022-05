Griner è apparsa in udienza, in un tribunale fuori Mosca, con le manette e una felpa arancione con il cappuccio. Ha tenuto la testa bassa e non ha espresso «nessuna lamentela sulle condizioni di detenzione», ha detto il suo avvocato. Il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, ha fatto sapere che i diplomatici dell’ambasciata statunitense a Mosca ieri sono riusciti a parlare con Griner.

La giocatrice 31enne si trova in custodia cautelare da circa tre mesi. «La notizia di oggi su Brittney Griner era inattesa e la Wnba continuerà a lavorare con il governo statunitense per riportarla a casa salva e il prima possibile», ha scritto in un comunicato la lega del basket femminile. Alcuni analisti pensano che Griner possa essere usata da Mosca per fare pressione su Washington o per uno scambio di prigionieri, come già avvenuto, in un momento in cui i rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia sono ai minimi storici dalla Guerra fredda.