Sulla guerra in Medio Oriente la Russia tenta un difficile equilibrismo tra le parti. I dubbi degli esperti sul futuro del Trattato di non proliferazione nucleare

La Russia è disposta a partecipare alla risoluzione del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. Ma non intende imporsi come mediatrice. Lo ha detto il ministro russo degli Esteri Sergej Lavrov intervenuto al forum Primakov Readings di Mosca.

«Siamo tuttora pronti a partecipare alla mediazione, se le parti coinvolte lo desiderano. Ma non ci stiamo proponendo in alcun modo come mediatori», ha dichiarato Lavrov. La Russia dunque prende posizione, condanna gli attacchi all’Iran definendoli «un’aggressione non provocata e ingiustificata». Ma cerca la giusta distanza.

Ribadendo tra l’altro concetti già noti: «I tentativi dei paesi occidentali di ostacolare l’instaurazione di un ordine mondiale multipolare giusto, e di preservare un modello di globalizzazione vantaggioso solo per loro, hanno portato a una sostanziale destabilizzazione della situazione mondiale», e lo si vede dal «tragico inasprimento del conflitto in Medio Oriente», ha commentato il presidente russo Vladimir Putin attraverso un messaggio letto al forum Primakov dal suo assistente Yurij Ushakov.

All’indomani dell’attacco statunitense ai tre siti nucleari iraniani, il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi ha incontrato a Mosca Putin con l’obiettivo di chiedere alla Russia un sostegno più esplicito contro Washington e Tel Aviv. Ma il trattato di partenariato strategico tra Mosca e Teheran non prevede un aiuto militare in caso di attacco, bensì un semplice impegno a non fornire assistenza militare all’aggressore. Insomma, la Russia condanna gli attacchi, ma non si prende la briga di mettersi di traverso a Trump, considerato in questa fase un partner strategico ben più importante rispetto al vecchio alleato iraniano.

«Penso che l’Iran non otterrà nulla da Mosca», ha commentato il politologo russo Ivan Preobrazhenskij. «Il trattato tra la Russia e l’Iran non prevede l’assistenza militare. Ed entrambe le parti lo hanno sottolineato bene, perché quando fu siglato l’Iran cercava di mascherare il proprio sostegno militare alla Russia in Ucraina, mentre Mosca voleva dimostrare di non assumersi impegni verso Teheran per non incrinare i rapporti con Israele».

Ora ci si interroga su quali saranno le conseguenze di questo attacco e sugli effetti che potrebbe avere sul Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp). Il paradosso, secondo alcuni analisti russi, è che proprio l’adesione al Tnp potrebbe aver reso l’Iran un bersaglio più vulnerabile perché monitorato, ufficialmente non dotato di armi atomiche e privo di reali garanzie di protezione.

«C’è il rischio che diversi paesi inizino a valutare di ritirarsi dal Tnp, non tanto per creare armi nucleari proprie, quanto per non fare la fine dell’Iran», afferma da parte sua Anton Khlopkov, direttore del Centro per l’Energia e la Sicurezza, ipotizzando poi che il reale obiettivo dell’operazione israelo-americana non fosse affatto lo smantellamento del programma nucleare iraniano bensì il cambio di potere a Teheran.

Anatolij Antonov, professore presso la cattedra di Analisi applicata dei problemi internazionali dell’università Mgimo di Mosca, ha sottolineato che nei documenti dell’Aiea non ci sono prove sullo sviluppo di armi nucleari da parte di Teheran. Ciò però non ha salvato l’Iran dall’aggressione. «Continueremo a fare affidamento sulle conclusioni dell’Aiea oppure, ancora una volta, sarà chi è più forte dal punto di vista militare a stabilire cosa è lecito in materia di rispetto del Tnp?», ha detto Antonov.

Di fronte a questo scenario, la Russia sembra voler restare alla finestra. Condanna gli attacchi, ma non si muove, a dimostrazione del fatto che gli interessi in gioco sono molto più stratificati e che Putin non ha nessuna intenzione di aprire un nuovo fronte con gli Usa di Donald Trump. La partita importante d’altronde si gioca in Ucraina. E se l’incendio mediorientale non dovesse spegnersi a breve, Mosca potrebbe comunque trarre vantaggio dall’aumento del prezzo del petrolio, che vorrebbe dire entrate generose per il Cremlino, e dalla distrazione dell’Occidente sul dossier ucraino.

