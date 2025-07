Il revisionismo antistorico dell’odierno partito comunista russo è solo la punta dell’iceberg della grande rinascita del culto staliniano in Russia. Almeno 105 dei 120 monumenti dedicati a Stalin oggi visibili sono stati eretti sotto la dirigenza di Putin. Ma non è solo questo: la repressione del dissenso sulla guerra in Ucraina e l’ondata di morti nell’élite russa ne mostrano gli effetti più insidiosi

All’inizio di questo mese, in occasione del suo XIX congresso di rendicontazione ed elezione, il Partito comunista della Federazione russa (Kprf) ha confutato il clamoroso discorso che Nikita Krusciov rivolse nel 1956 ai delegati comunisti sovietici di più alto rango, noto come “discorso segreto”, nel quale denunciava il culto della personalità di Josef Stalin.

In un momento in cui «il militarismo della Nato sta intensificando la sua aggressione verso la Russia», secondo la narrazione del Kprf, Stalin, che fece giustiziare quasi un milione di suoi concittadini e ne rinchiuse moltissimi altri nei gulag, dovrebbe essere ammirato e persino emulato, non criticato.

Di contro, la risoluzione del Kprf accusa Krusciov di aver «denigrato i risultati di trent’anni di leadership staliniana» per guadagnare una «popolarità a buon mercato». In realtà, sostiene il Kprf, Krusciov si è scontrato con una «oggettiva carenza di materiali diffamanti il nome e l’opera di Stalin», ed è stato «accertato in modo attendibile» un lavoro mirato di sostituzione di documenti originali presenti negli archivi di stato con altri «falsi».

Crudeltà e illegalità

Si tratta di affermazioni sconcertanti. La crudeltà e l’illegalità del sistema dei gulag non sono oggetto di dibattito storico. Sappiamo, ad esempio, che solo nei primi due anni della grande purga staliniana furono arrestate ben oltre un milione e mezzo di persone, mentre più di 680mila vennero uccise.

Inoltre, quando gli archivi furono aperti alla fine degli anni Ottanta, durante la glasnost di Mikhail Gorbaciov, venne confermato con certezza che essi includevano documenti originali riguardanti crimini ancora più terribili, che Krusciov aveva deciso di non divulgare. Ma, a sentire il Kprf, Stalin è stato un «leader esigente e giusto» e un modello di «integrità», che «ha salvato il nostro popolo dalla schiavitù e dalla morte».

Ad aggravare l’assurdità della risoluzione del Kprf vi è il fatto che il partito, nato nel 1993, non è un successore del Partito comunista dell’Unione sovietica, sciolto nel 1991, e pertanto non ha l’autorità di invalidare provvedimenti ufficiali adottati da Krusciov o da qualsiasi altro leader sovietico.

Un membro di spicco del parlamento l’ha fatto notare al Kprf, anche se non per difendere Krusciov: il partito di governo Russia Unita è solo interessato a restare in prima linea nella campagna di “ristalinizzazione” in corso.

Venticinque anni fa

Il processo di ripulitura dell’immagine di Stalin è iniziato poco dopo l’ascesa al potere di Vladimir Putin, venticinque anni fa. I materiali didattici usati in questo periodo, tra cui il libro di testo per le scuole superiori Storia moderna della Russia: 1945-2006, giustificano il «pugno duro» di Stalin come necessario per consentire a un paese «sotto assedio» di sopravvivere e svilupparsi. «La formazione di un rigido sistema politico militarizzato» era un mezzo per «risolvere problemi straordinari in circostanze straordinarie».

I libri di testo pubblicati nel 2023, un anno dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, si sono spinti ben oltre, descrivendo Stalin come una figura venerabile e vittoriosa (uno dei coautori di quei libri, Vladimir Medinsky, è stato anche il principale negoziatore di Putin nei colloqui di pace sull’Ucraina).

Almeno 105 dei 120 monumenti dedicati a Stalin oggi visibili in Russia sono stati eretti sotto la direzione di Putin. Il più recente, situato all’interno della stazione della metropolitana Taganskaya di Mosca, è una copia in gesso bianco del bassorilievo in marmo che fu rimosso nel 1966 come parte del processo di destalinizzazione.

Mentre il regime di Putin usa i libri di scuola e le statue per ridare lustro all’immagine di Stalin nella memoria popolare, gli effetti insidiosi della ristalinizzazione stanno diventando sempre più evidenti. La repressione del dissenso sulla guerra in Ucraina è uno dei principali, così come l’ondata di morti nell’élite russa, la più recente delle quali è il suicidio del ministro dei trasporti russo ed ex governatore della regione di Kursk, Roman Starovoyt.

Starovoyt era stato appena licenziato per non aver impedito le incursioni delle truppe ucraine in territorio russo lo scorso anno. I suoi superiori avevano stabilito che, sotto la sua supervisione, il confine non era stato sufficientemente rafforzato, e Starovoyt sapeva di non avere scampo. Non poteva difendersi, e nemmeno dimettersi in silenzio. Sotto Putin, come sotto Stalin, se il potere supremo ritiene qualcuno colpevole, equivale a dire che lo è, e ci si aspetta che sopporti qualunque punizione gli venga inflitta.

I suicidi “illustri”

In un simile contesto, il suicidio diventa un atto di sfida, ed effettivamente alcuni funzionari dell’epoca staliniana scelsero questa strada. Vissarion Lominadze, un tempo a capo del partito comunista della Repubblica di Georgia, si sparò un colpo in pieno petto nel 1935 per evitare l’arresto per essersi allontanato dalla linea del partito.

Quando il sindacalista Mikhail Tomsky, bolscevico della vecchia guardia, si uccise con un colpo di pistola nella sua dacia nel 1936, lasciò un biglietto in cui negava di aver partecipato a una cospirazione antisovietica, ma fu comunque condannato postumo (e alla fine scagionato).

Il suicidio di Sergo Ordzhonikidze incarnò una protesta di altro tipo. Nel 1937, al culmine della Grande Purga, lo statista sovietico, anch’egli bolscevico della vecchia guardia, pose fine alla propria vita in preda alla disperazione per la brutale persecuzione subita dal fratello Papulia, arrestato con accuse vaghe mentre lavorava come capo della ferrovia transcaucasica.

Questi suicidi “illustri” fecero infuriare Stalin, che li considerava atti sleali e manipolatori. Quando si trattò del rispettato Ordzhonikidze, Stalin non volle neppure ammettere la verità sulla sua morte. La versione ufficiale, che Krusciov smentì nel suo “discorso segreto”, era che Ordzhonikidze fosse morto per insufficienza cardiaca.

Putin sembra essersi altrettanto infuriato per l’ultimo atto di disobbedienza di Starovoyt, al punto di ordinare ai suoi collaboratori del Cremlino di ritirare la corona di fiori che avevano inviato al funerale, come da protocollo. Ciononostante, molti funzionari governativi hanno partecipato alla cerimonia.

Leggende

Viene da chiedersi se si sia trattato di una silenziosa protesta statale contro le richieste impossibili e le punizioni arbitrarie che vengono imposte a coloro che hanno il compito di eseguire i decreti di Putin, in un momento in cui il minimo sentore di corruzione, incompetenza o confusione può essere interpretato come un tradimento.

Durante l’era staliniana circolava una specie di leggenda metropolitana secondo cui, quando un treno era costretto a fermarsi perché i binari erano stati distrutti, Stalin ordinava di fucilare alcuni membri del suo entourage affinché i loro corpi potessero essere usati come rotaie. Come dimostra la morte di Starovoyt, i funzionari della cerchia di Putin non sono molto più al sicuro.

Nina L. Krusciova, docente di affari internazionali alla New School, è coautrice (con Jeffrey Tayler) di In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones (St. Martin’s Press, 2019).

©Project Syndicate, 2025

