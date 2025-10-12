mondo

Sul fronte russo-ucraino, l’altro nemico è la droga

Cecilia Perino
12 ottobre 2025 • 10:00

Anfetamine, mefedrone e sali. Tra i soldati l’abuso di sostanze aiuta a gestire stress e stanchezza. Mentre i comandi si girano dall’altra parte, la domanda aumenta e la criminalità organizzata risponde 

«In guerra è impossibile non bere, non drogarsi e sopportare tutto quello che succede». Lo racconta l’ex ufficiale russo Evgeny alla testata Verstka dopo aver prestato servizio in Ucraina. Dove anfetamine, mefedrone, sali, marijuana e alcol sono, in moltissimi casi, all’ordine del giorno. Perché migliaia di soldati, da un lato e dall’altro del fronte, combinano regolarmente servizio militare e uso di sostanze psicoattive. L’indice sul Global organized crime 2023 ha evidenziato come, dall’inizio

