La capitale della Papua Nuova Guinea, Port Moresby, è diventato il teatro di violenti scontri dopo che gli agenti si sono trovati lo stipendio dimezzato e hanno dichiarato lo sciopero. Bande di criminali hanno approfittato della situazione per assaltare negozi e vandalizzare strutture, ma c’è chi pensa che la polizia stessa non sia estranea agli episodi di violenza

La Papua Nuova Guinea si trova in uno stato di caos da quando una buona parte delle forze di polizia ha deciso di scioperare a causa dell’abbassamento degli stipendi. Il 10 gennaio gli agenti si sono trovati senza preavviso la busta paga dimezzata del 50 per cento, e hanno iniziato la protesta.

Nella notte di mercoledì, dopo le manifestazioni davanti al parlamento nella capitale di Port Moresby, ondate di cittadini, tra cui probabilmente anche alcuni poliziotti, hanno preso di mira i negozi della città, rubando merce e devastando le strutture.

Tra queste anche centri commerciali e farmacie, come riporta il The National, giornale locale di Port Moresby. Alcuni negozi hanno preso fuoco e ci sono stati degli scontri anche a Lae, seconda città più popolata dopo la capitale. Per ora i morti sono almeno 15.

A Madang molti negozianti non hanno aperto le loro attività oggi, nel timore che le rivolte potessero scoppiare anche lì. La polizia ha rassicurato i cittadini e ha raccomandato a tutti di continuare la normale vita quotidiana.

Il capo provinciale della polizia di Madang, Robert Baim, aveva parlato ieri, dichiarando che la polizia non avrebbe tollerato azioni simili a quelle avvenute a Port Moresby e Lae.

Il Consiglio nazionale esecutivo ha disposto l’arrivo di militari nella capitale per aiutare le forze di polizia ancora a lavoro ad arginare la situazione. Il primo ministro James Marape ha poi annunciato lo Stato d’emergenza, che si protrarrà per 14 giorni.

Marape ha detto che l’abbassamento improvviso degli stipendi della polizia e di altri funzionari è dovuto all’inefficienza di alcuni dipendenti pubblici che avrebbero commesso degli errori amministrativi: «Qualcuno nei dipartimenti del Tesoro, delle Finanze e della Pianificazione non stava facendo il proprio lavoro».

Il dipartimento delle Finanze ha specificato che il software per la gestione delle buste paga del governo non è stato aggiornato con le ultime riforme sulla tassazione, passate lo scorso novembre. Il primo ministro ha assicurato che tutti coloro che hanno riscontrato un abbassamento anomalo del proprio stipendio riceveranno la quota mancante insieme al prossimo.

Alcuni membri dell’opposizione si sono scagliati contro questa versione, definendola un insieme di bugie. Douglas Tomuriesa ha detto: «Come può essere un problema tecnico del sistema quando è stato approvato dal governo nel novembre 2023? Non è un problema tecnico, è successo perché è stato approvato nell’aula del Parlamento».

La Papua Nuova Guinea è il secondo paese per estensione dell’Oceania, dopo l’Australia. È un territorio estremamente ricco di risorse, tra cui oro, gas e minerali. Per questo motivo è preso di mira da molte multinazionali, interessate all’esportazione di questi materiali.

Spesso ciò avviene senza alcuna regolamentazione, illegalmente, privando il paese delle sue potenziali fonti di ricchezza e causando così alti tassi di povertà e criminalità.

