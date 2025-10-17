a khan yunis anche i palestinesi attendono i corpi dei loro familiari

Salme e cessate il fuoco, i timori di Hamas. «Vogliamo garanzie sul piano di pace»

Una bambina palestinese cammina sulle rovine provocate dagli attacchi di guerra
Davide Lerner
17 ottobre 2025 • 19:51

Il gruppo islamista si rivolge ai mediatori: «Priorità agli aiuti e alla ricostruzione». Finora nella Striscia sono entrate 560 tonnellate di cibo. «Ma alcune zone sono difficilissime da raggiungere». Israele blocca la task force turca venuta per aiutare le autorità palestinesi a ritrovare i corpi degli ostaggi

Il cessate il fuoco di Gaza compie una settimana e Hamas pubblica un comunicato che da un lato sembra tirare le fila della guerra: «Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno versato il proprio sangue al fianco del nostro popolo, Yemen, Libano Iraq, Iran», citando anche la Flotilla, «nonché a coloro che hanno viaggiato sulle navi della libertà per rompere l'assedio». E dall’altro guarda avanti, chiedendo un impegno continuativo dei mediatori, in particolare Egitto, Qatar e Turchia, «a svolgere il

Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 