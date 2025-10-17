Salme e cessate il fuoco, i timori di Hamas. «Vogliamo garanzie sul piano di pace»

Il gruppo islamista si rivolge ai mediatori: «Priorità agli aiuti e alla ricostruzione». Finora nella Striscia sono entrate 560 tonnellate di cibo. «Ma alcune zone sono difficilissime da raggiungere». Israele blocca la task force turca venuta per aiutare le autorità palestinesi a ritrovare i corpi degli ostaggi

Il cessate il fuoco di Gaza compie una settimana e Hamas pubblica un comunicato che da un lato sembra tirare le fila della guerra: «Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno versato il proprio sangue al fianco del nostro popolo, Yemen, Libano Iraq, Iran», citando anche la Flotilla, «nonché a coloro che hanno viaggiato sulle navi della libertà per rompere l'assedio». E dall’altro guarda avanti, chiedendo un impegno continuativo dei mediatori, in particolare Egitto, Qatar e Turchia, «a svolgere il