Samer Sinijlawi: «Gaza avrà un futuro solo se la governance sarà affidata ai gazawi»

Nel giorno della liberazione degli ostaggi e della firma del piano Trump parla l’esponente di Fatah: «L’attuale leadership dell’Anp è totalmente irrilevante: sono necessarie nuove elezioni a Gaza. È il prerequisito per la ricostruzione e per una nuova leadership palestinese. Attualmente qui regna il caos, è come in Somalia»
Samer Sinijlawi, attivista palestinese per la pace e membro del partito Fatah – c’è chi l’ha definito «il leader ombra di Fatah» - è noto per il suo equilibrio e per riuscire ad osservare la realtà del conflitto israelo-palestinese tenendo presente le recriminazioni e il dolore di entrambi i popoli. Si è speso dal 7 ottobre per il dialogo tra le due parti, collaborando con politici israeliani, come l’ex primo ministro, Ehud Olmert. Parla con Domani da Gerusalemme, la città dove è nato, sul futur