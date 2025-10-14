intervista

Samer Sinijlawi: «Gaza avrà un futuro solo se la governance sarà affidata ai gazawi»

Giovanni Legorano
14 ottobre 2025 • 07:00

Nel giorno della liberazione degli ostaggi e della firma del piano Trump parla l’esponente di Fatah: «L’attuale leadership dell’Anp è totalmente irrilevante: sono necessarie nuove elezioni a Gaza. È il prerequisito per la ricostruzione e per una nuova leadership palestinese. Attualmente qui regna il caos, è come in Somalia»

Samer Sinijlawi, attivista palestinese per la pace e membro del partito Fatah – c’è chi l’ha definito «il leader ombra di Fatah» - è noto per il suo equilibrio e per riuscire ad osservare la realtà del conflitto israelo-palestinese tenendo presente le recriminazioni e il dolore di entrambi i popoli. Si è speso dal 7 ottobre per il dialogo tra le due parti, collaborando con politici israeliani, come l’ex primo ministro, Ehud Olmert. Parla con Domani da Gerusalemme, la città dove è nato, sul futur

Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group