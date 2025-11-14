Quei “turisti cecchini” a Sarajevo. Fantasmi della guerra più sporca

Un’inchiesta a Milano e un documentario rilanciano la storia di non meglio identificati “cittadini europei” che nel pieno delle guerre balcaniche attraverso un'agenzia di Vienna raggiungevano Belgrado, da qui la Bosnia e pagavano cifre favolose scegliendo à-la-carte il loro menu: uccidere a distanza un bambino costa tanto, una donna tanto, un uomo tanto. Voci concordi, prove nessuna. Ma gli indizi non mancano

true false

Quando da un passato remoto che non passa mai è arrivata quella notizia, “italiani cecchini turisti a Sarajevo”, non è stata una sorpresa, ma un déjà vu o, per meglio dire, un “déjà écouté”. C’era in più quel dettaglio, “italiani”, assai più preciso del generico “europei” di cui eravamo a conoscenza, che ha scatenato l’ondata di telefonate ricevute sul mio cellulare da lunedì nel momento in cui si è diffusa l’informazione. «Gigi, tu che c’eri a Sarajevo, è vero?». Per evadere da subito la domand