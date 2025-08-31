La faida tra le forze governative di Tripoli e le milizie Rada di Almasri prosegue. Il conflitto è più vicino. L’Onu traccia la nuova roadmap per portare il paese a elezioni. Haftar passa lo scettro militare ai figli

Più di cento morti in tre mesi, sparatorie nei sobborghi della capitale, agguati contro capi milizia, riposizionamenti di gruppi armati che si muovono a seconda di dove vira la bandiera del potere. A Tripoli è tornata la spirale di violenza che riporta alla mente gli anni della guerra civile post uccisione del rais Muhammar Gheddafi.

Oltre il caso Osama Njeem Almasri, il torturatore libico scarcerato dalle autorità italiane nonostante il mandato di cattura per crimini di guerra, il paese è di nuovo nel caos. Da mesi in Tripolitania e Cirenaica, leader politici occidentali e arabi stanno portando avanti incontri diplomatici paralleli per scongiurare la guerra civile, tutelare i propri interessi economici ed energetici, e trascinare il paese fuori dal pantano politico.

Il 21 agosto scorso l’Onu ha tracciato la sua roadmap per creare un governo ad interim e arrivare a nuove elezioni nei prossimi 12-18 mesi. Sembra essere l’ultimo tentativo per riportare il paese sui binari della transizione politica iniziata anni fa ma mai conclusa.

Scontri e violenze

L’area più calda è quella intorno a Tripoli, dove le forze militari governative, e delle loro milizie alleate, sono in stato di massima allerta. La capitale è nelle mani del Governo di unità nazionale (Gun) riconosciuto dalle Nazioni unite e guidato da Abdel Hamid Dbeiebh.

La situazione è esplosa a metà maggio con l'omicidio di Abdel Ghani al-Kikli (alias Gheniwa), comandante dello Stability support apparatus, una delle milizie più potenti nella capitale. Da quel giorno la violenza è dilagata. Il gruppo di Gheniwa si è scontrato con la Brigata 444 (un’unità dell’esercito regolare ma anche milizia). Il risultato finale è di circa 90 morti e la vittoria delle forze governative.

Secondo diverse fonti libiche da quel giorno parte delle milizie di Gheniwa sono confluite nelle Forze speciali di deterrenza (Rada), la nota milizia del leader Abdul Raouf Kara e di cui Almasri è uno dei vertici.

Oggi le Rada controllano circa un quarto della capitale, tra cui lo snodo strategico dell’aeroporto di Mitiga. Sono diventate un avversario scomodo per Dbeibeh che nelle ultime settimane ha provato a fare terra bruciata intorno al gruppo. Ad Almasri è stata tolta l’autorità sulla polizia giudiziaria e la milizia è stata messa «fuori legge». Dbeibeh ha chiesto ai suoi uomini di sottomettersi alla legge dello stato e ai suoi vertici di consegnarsi alle autorità. Appello rimasto inascoltato.

Dopo settimane di tensioni, dichiarazioni di fuoco e dispiegamento di milizie in giro per Tripoli si arriva al 29 agosto, quando è arrivato un altro ultimatum. Questa volta da parte della Forza di Imposizione della Legge, affiliata al ministero della Difesa del Gun. In un comunicato la Forza ha chiesto: la consegna dei latitanti della milizia di Gheniwa, la consegna delle nuove reclute della polizia giudiziaria e dei vertici coinvolti in crimini di stupro e tortura. Se non verrà rispettato il diktat la risposta sarà «decisa e con i mezzi necessari», assicurano.

Le forze militari governative si stanno stanziando a Tajoura, a est di Tripoli, e a pochi chilometri di distanza dall’aeroporto di Mitiga (roccaforte delle Rada). Ma gli abitanti hanno espresso un rifiuto categorico a consentire la presenza di qualsiasi forza armata nei campi militari della città e hanno chiesto alla milizia dell’area di proteggere qualsiasi violazione. Il rischio che scoppi l’ennesimo scontro armato è molto reale.

Solo qualche giorno prima, il 24 agosto, il sangue è tornato a scorrere nella capitale, quando almeno 12 persone sono rimaste uccise in una serie di scontri armati scoppiati a ovest di Tripoli. La violenza è esplosa dopo il tentativo di assassinio contro Muammar al-Dawi, influente comandante della 55ª Brigata. Al-Dawi, che opera nella periferia occidentale di Tripoli, è un altro uomo fedele a Dbeibeh. Finora, nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità del tentato omicidio. Alla fine di luglio, un altro leader militare di spicco, Ramzi al-Lafaa, è stato ucciso a sud-ovest Tripoli, e Al-Dawi era stato ritenuto responsabile di quell'omicidio.

Le divisioni di sempre

La violenza delle ultime settimane è il risultato inevitabile di un paese che da anni è diviso in due centri di potere e decine di milizie che tengono in piedi un fragile equilibrio. A spostare l’ago della bilancia sono i grandi attori internazionali, la Turchia fra tutte. Finora il premier Dbeibeh ha goduto della protezione del presidente Recep Tayyip Erdogan, ma Ankara ha da tempo iniziato un percorso per instaurare anche rapporti diplomatici con i vertici della Cirenaica. L’obiettivo è di garantirsi l’accordo marittimo approvato nel 2019 e poi mai ratificato, che tanto fa imbestialire Grecia ed Egitto e favorisce gli interessi economici ed energetici dei turchi.

A Est, invece, il governo rivale guidato da Osama Hammad ha accolto con soddisfazione la nuova road map tracciata dall’Onu. Ma in realtà, nella Cirenaica il potere è nelle mani del potente generale criminale dell’Esercito nazionale libico Khalifa Haftar che, oramai anziano e acciaccato da diversi problemi di salute sta portando a compimento la successione militare ai suoi figli. La scorsa settimana Khaled Haftar è stato nominato capo di Stato maggiore dell'esercito, mentre il fratello Saddam Haftar – uno degli interlocutori principali del governo di Giorgia Meloni – guiderà lo Stato maggiore della difesa.

A Tripoli la notizia ha scatenato una dura reazione e l'Alto consiglio di Stato libico, l’organo legislativo e consultivo di Tripoli, che ha chiesto all’Unsmil di disconoscere le nomine dei due fratelli. Il potere di Haftar è innegabile, solo nell’ultima settimana alla sua corte sono andati rappresentanti politici e vertici dei servizi di sicurezza di Egitto, Stati Uniti, Francia e Turchia. L’obiettivo degli incontri è sia quello di rafforzare i rapporti economici e militari (soprattutto per il controllo delle frontiere in ottica antimigranti) sia quello di discutere del nuovo processo politico tracciato dall’Onu.

La nuova road map

Lo scorso 21 agosto, infatti, l’inviata della missione Onu in Libia (Unsmil), Hanna Tetteh, ha presentato al Consiglio di Sicurezza una road map per portare il paese a elezioni generali entro 12-18 mesi «a condizione che vi siano buona volontà e avvicinamento tra tutte le parti coinvolte».

La proposta dell'inviata Onu prevede: la formazione, entro due mesi, di un nuovo esecutivo ad interim attraverso un procedimento negoziato che porti il popolo alle urne; una riforma elettorale che consenta lo svolgimento di elezioni presidenziali e legislative; la creazione di una piattaforma di dialogo per far accrescere la partecipazione della cittadinanza libica al processo politico.

E proprio mentre Tetteh stava presentando il piano, a Tripoli è stato sparato un razzo nelle vicinanze della sede Onu. Un segnale chiaro della «buona volontà» delle parti. Il governo Dbeibeh più tardi ha confermato che il suo ministero dell’Interno ha sventato un tentativo di attacco con un veicolo «equipaggiato con razzi».

