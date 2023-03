Secondo le fonti consultate dal New York Times, il sabotaggio del Nord Stream, avvenuto il 26 settembre scorso, sarebbe stato compiuto da «un gruppo pro Ucraina». L’intelligence non ha meglio specificato la natura e la composizione del gruppo, presumibilmente paramilitare, che ha compiuto l’azione. Non è chiaro se queste informazioni siano in possesso dei servizi statunitensi.

Tuttavia, secondo quanto riportato, non ci sono prove che la presidenza ucraina fosse a conoscenza dell’operazione o che abbia, tanto più, fornito supporto ai sabotatori. Questo confermerebbe la versione di Kiev, con Volodymyr Zelensky che si è dichiarato estraneo al sabotaggio.

Un gap d’intelligence

Se confermato da ulteriori prove, questo «primo passo» nella ricostruzione della vicenda comincerebbe a riempire un enorme vuoto di informazioni su un evento cruciale del primo anno di guerra in Ucraina.

Nell’intelligence americana, però, si è acceso un dibattito sulla veridicità di queste informazioni, nonché sul grado di pubblicità da accordare a quanto appreso dagli apparati, scrive ancora il New York Times. Rimangono ignote, infatti, le prove di quanto dichiarato, oltre che la natura delle fonti e i dettagli della ricostruzione.

Gli sviluppi

La tesi, se confermata, scagionerebbe i governi di Stati Uniti, Russia e Ucraina, sospettati da più parti di aver commissionato o ordinato l’atto di sabotaggio.

In particolare, sembra ormai da escludere la pista che portava a un’azione partita dal suolo russo e condotta grazie a dell’esplosivo caricato sui robot da manutenzione. Infatti, pare che siano stati dei sommozzatori a piazzare le cariche su tre condutture.

La mancanza del coinvolgimento del governo ucraino rappresenterebbe invece un sollievo per la Germania, altrimenti costretta a bilanciare il proprio supporto per il paese invaso con la responsabilità, che ora sembra esclusa, di un attacco a una propria infrastruttura.

La Russia, secondo Reuters, avrebbe già deciso di non procedere alla riparazione delle tubature danneggiate in funzione del cambio radicale dei rapporti politici ed energetici con l’Europa seguito all’invasione dell’Ucraina.

