Sostegno governativo alle ong: gli italiani sono i primi in Ue a chiedere più impegno

In Italia il 58 per cento è favorevole a un supporto alle organizzazioni non governative, rispetto all’11 per cento che è contrario. Il nostro paese, si colloca anche al secondo posto a livello mondiale per questa spinta, superato solo dall’Indonesia (70 per cento di favorevoli)
Le organizzazioni di aiuto umanitario in questi ultimi decenni hanno svolto un ruolo fondamentale nel rispondere alle crisi e ai bisogni delle persone in tutto il mondo, specie nei teatri di guerra. Hanno saputo più e meglio dell’Onu e dei diversi stati salvare vite umane, fornire assistenza durante emergenze, disastri naturali, conflitti armati, epidemie e crisi alimentari. Il loro intervento ha fatto la differenza per milioni di persone. L’importanza delle ong Le ong hanno raggiunto chi ne a