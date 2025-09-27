Sostegno governativo alle ong: gli italiani sono i primi in Ue a chiedere più impegno

true false

Le organizzazioni di aiuto umanitario in questi ultimi decenni hanno svolto un ruolo fondamentale nel rispondere alle crisi e ai bisogni delle persone in tutto il mondo, specie nei teatri di guerra. Hanno saputo più e meglio dell’Onu e dei diversi stati salvare vite umane, fornire assistenza durante emergenze, disastri naturali, conflitti armati, epidemie e crisi alimentari. Il loro intervento ha fatto la differenza per milioni di persone. L’importanza delle ong Le ong hanno raggiunto chi ne a