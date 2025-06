In tanti hanno puntato contro l’America troppo presto. Descritta come depressa al suo interno e incalzata da altre potenze dagli analisti cosiddetti geopolitici; considerata di colpo isolazionista dai diplomatici e dai politici europei; derubricata a mercato quasi ininvestibile dal mondo della finanza.

Eppure, nonostante le perturbazioni di Donald Trump, gli Stati Uniti d’America danno ancora le carte della politica e dell’economia mondiale. In troppi hanno dato per certe delle tendenze che devono ancora consolidarsi e forse illudono di cambiamenti che in realtà sono meno profondi di quanto si creda.

Isolazionismo trumpiano

Si prenda l’isolazionismo trumpiano. Si scommetteva sulla ritirata americana da tutto ciò che non fosse il Pacifico. C’era chi addirittura preconizzava una dismissione delle basi e il ritiro dei soldati in gran parte del resto del mondo.

E invece Trump ha bombardato l’Iran, continua a perseguire la sua politica mediorientale intorno agli accordi di Abramo, ha stabilito un nuovo patto nella Nato sulla contribuzione degli alleati. E nessun soldato americano è partito, nessuna base è stata chiusa, come d’altronde nel corso della prima presidenza Trump.

Cina e Russia

Si prenda a specchio di Washington la posizione della Cina, l’altra grande potenza. Per ora Pechino attende e anzi sopporta che uno dei suoi pochi alleati stretti, l’Iran, sia bombardato proprio dagli Stati Uniti senza riuscire a reagire. La Cina da anni mira alla conquista di Taiwan, da altrettanti anni in Occidente si ripete che gli Stati Uniti sono in crisi profonda, ma alla fine l’esercito della Repubblica popolare non ha mai preso l’iniziativa militare. Evidentemente la deterrenza americana ancora tiene, nonostante tutto, oppure la Cina non è quel solido gigante che sembra.

Ora si guardi alla Russia. Trump nutre certamente una simpatia personale e politica per Vladimir Putin e l’elettorato americano non vuole finanziare una guerra sul suolo europeo. Alla fine, però, gli Stati Uniti forniscono ancora intelligence e tecnologia, consegnano le armi deliberate nella presidenza Biden.

Nei prossimi mesi Trump cercherà di mettere fine alla guerra, magari congelando il conflitto e riconoscendo a Putin quanto conquistato, ma lo farà dopo essersi assicurato da parte degli alleati europei un consistente aumento della spesa militare e fronteggiando una Russia che pare abbastanza esausta da non poter oggi allargare il conflitto e che si è in gran parte ritirata dal Medio Oriente.

Ad ogni modo è chiaro che, nonostante gli sforzi dei governi europei, senza la garanzia americana non potrà esserci pace. I mercati, infine. È vero che il dollaro è considerato sempre meno una moneta rifugio, il debito pubblico è schizzato in altro e altrettanto chiaro è che i dazi hanno messo in subbuglio i mercati, ma anche qui conviene trattare l’America come è stato negli ultimi mesi?

Gli indici americani ci mostrano un mercato ancora vivace, le aziende più avanzate e innovative dell’Occidente restano tutte concentrate negli Stati Uniti così come la maggior parte dei capitali, l’ecosistema per fare impresa rimane tra i migliori al mondo, la produzione energetica è un punto di forza.

Se la bufera dei dazi si risolverà in accordi moderati, ed è realistico pensare che ciò possa accadere almeno con gli alleati, e ci sarà una legge di bilancio capace di correggere il tiro rispetto agli anni della spesa pubblica incontrollata della presidenza Biden, l’America non perderà la sua centralità finanziaria e nemmeno il suo dinamismo economico.

Anche perché le alternative sono gli investimenti in una Europa lenta, anziana e stagnante oppure in un regime totalitario asiatico dai conti opachi e con una crisi immobiliare irrisolta. Con Trump i “se” e i rischi restano profondi, ma bisogna evitare di sovrapporre il presidente all’intera America.

Come si è visto, lo stesso trumpismo è un compromesso tra più anime. I pesi e contrappesi istituzionali sono ancora in piedi. E soprattutto è ingenuo pensare che un impero possa dimettersi da sé stesso. È necessario guardare sotto la pelle della propaganda: vale per chi fa politica, per chi studia, per chi commenta e per chi investe. L’America resta di gran lunga il paese più influente e decisivo al mondo e chi non scommette sul suo declino forse ha ragione. E lo stesso Trump, oltre le scene recitate da maratone di wrestling e il crudo linguaggio Maga, non è poi così imprevedibile e dirompente.

© Riproduzione riservata