il presidente americano atteso lunedì in israele

«Senza disarmo sarà di nuovo guerra». Netanyahu non rinuncia alle minacce

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
Davide Lerner
10 ottobre 2025 • 20:16

Il discorso alla nazione del premier israeliano: «Hamas? Ha accettato l’accordo solo perché aveva la spada alla gola. E la battaglia non è ancora finita». Per il resto, Bibi non parla di pace come Trump, solo di «accordo per la liberazione degli ostaggi»

Quello che Donald Trump continua a chiamare «piano di pace» per il Medio Oriente, o addirittura il preludio di una «everlasting peace», una pace eterna, per Benjamin Netanyahu altro non è nei suoi discorsi in ebraico che un «accordo per la liberazione degli ostaggi». Una scelta di terminologia che la dice lunga sulla sfiducia nutrita da Bibi rispetto alle chances di proseguire senza intoppi nella road map in 20 punti della Casa Bianca, secondo la quale Hamas dovrebbe rinunciare volontariamente a

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 