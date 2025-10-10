«Senza disarmo sarà di nuovo guerra». Netanyahu non rinuncia alle minacce

Il discorso alla nazione del premier israeliano: «Hamas? Ha accettato l’accordo solo perché aveva la spada alla gola. E la battaglia non è ancora finita». Per il resto, Bibi non parla di pace come Trump, solo di «accordo per la liberazione degli ostaggi»
Quello che Donald Trump continua a chiamare «piano di pace» per il Medio Oriente, o addirittura il preludio di una «everlasting peace», una pace eterna, per Benjamin Netanyahu altro non è nei suoi discorsi in ebraico che un «accordo per la liberazione degli ostaggi». Una scelta di terminologia che la dice lunga sulla sfiducia nutrita da Bibi rispetto alle chances di proseguire senza intoppi nella road map in 20 punti della Casa Bianca, secondo la quale Hamas dovrebbe rinunciare volontariamente a