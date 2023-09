Nell’ultimo anno e mezzo Shevchenko ha svolto l’attività di ambasciatore per United24, la piattaforma di raccolta fondi internazionale per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina. Nelle occasioni pubbliche ha sempre cercato di portare l’attenzione sull’invasione russa del febbraio 2022

Da stella del calcio a consigliere politico. La carriera di Andrij Shevchenko, ex campione del Milan, è imprevedibile. Secondo quanto riporta il Kiev Indipendent l’ex calciatore e allenatore della nazionale ucraina è stato nominato consigliere del presidente Volodymyr Zelensky.

Non sono ancora chiare né le sue mansioni né il suo mandato. Nel decreto pubblicato ieri c’è scritto solo che: «Andrij Mykolayovych Shevchenko è nominato consigliere del presidente dell’Ucraina (fuori dallo stato)». Ciò presuppone che il vincitore del pallone d’oro nel 2003 agirà dall’esterno del paese.

Del resto, già nell’ultimo anno e mezzo, Shevchenko ha svolto l’attività di ambasciatore per la raccolta fondi internazionale per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina (United24). All’epoca, il presidente Zelensky disse: «Shevchenko si è guadagnato la fiducia nell’area mondiale attraverso il suo lavoro e i suoi successi sportivi. Ora ha una importante missione da compiere: raccontare al mondo quel che sta accadendo in Ucraina e spendere il suo nome e la sua autorevolezza per far crescere gli aiuti al nostro paese. Sono sicuro che ci riuscirà».

Nelle occasioni pubbliche l’ex calciatore ha sempre cercato di portare l’attenzione mediatica sull’invasione russa del febbraio 2022.

