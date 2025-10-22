Siamo nati per la guerra? No, ma servono leader antibellicisti per la pace

A chi sostiene insistentemente che è necessario adeguarsi a un mondo in cui solo la capacità di imporsi (o di difendersi) con la violenza può garantire la nostra sopravvivenza, occorre rispondere fermamente che gli strumenti del diritto e della giustizia internazionale hanno moltissimo da dire
C’è ancora spazio per una riflessione sulla giustizia e sul diritto internazionale in un mondo in cui l’unico argomento rimasto in piedi, l’unica risorsa spendibile per affrontare e risolvere i problemi, sembra essere l’uso della forza? La domanda nasce dalla sconsolata constatazione che viviamo in un’epoca nella quale si è diffusa nuovamente quella che Simone Weil, negli anni Trenta del Novecento, chiamava «adorazione della forza», dal momento che l’elogio continuo della forza, nonché il richia