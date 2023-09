Come scrive lo storico economico Adam Tooze nel suo libro The Deluge, per un secolo l’Impero britannico è stato la più grande potenza economica del mondo e la sua flotta la più forte e temuta sui mari, ma nel 1916 la sua produzione fu superata da quella degli Stati Uniti, la ex colonia divenuta la nuova potenza globale emergente.

Lentamente New York prese il posto di Londra come maggior centro finanziario del mondo e il dollaro si sostituì alla sterlina come moneta di riferimento negli scambi internazionali e come riserva nelle casse delle banche centrali accanto ai lingotti auriferi. Fatta questa premessa sono in molti ad aver previsto che tra qualche anno sarà la Cina, a sua volta, a superare gli Stati Uniti come maggiore potenza economica.

Gli analisti di Goldman Sachs hanno confermato in un report di fine anno che il 2035 è candidato ad essere l’anno del sorpasso cinese, partendo dal fatto che l’economia di Pechino ha ridotto quasi tutto il differenziale con quella di Washington, passando dal 12 per cento del Pil Usa nel 2000 a poco meno dell’80 per cento entro fine 2022. E non si può non ricordare che nel 2001 furono proprio gli Usa a far entrare Pechino nell’Organizzazione mondiale del commercio con particolari benefici tariffari riservati ai paesi in via di sviluppo al punto che nel 2014 la Cina era diventato il principale partner commerciale dell’America superando Messico e Canada. Ma oggi, con il derisking che secondo alcuni è diventato un decoupling e le nuove tariffe doganali, la Cina sta perdendo quote di export verso gli Usa.

Gli ultimi avvenimenti di grave turbolenza e avvitamento dell’economia del Dragone – nonostante che per il Nobel Paul Krugman l'epocale crisi di Pechino non varcherà i confini nazionali – invitano a maggiore cautela circa l’inevitabilità del sorpasso di Pechino. Parafrasando Mark Twain possiamo dire che la notizia della morte dell’economia americana «è stata fortemente esagerata».

Il grande abbaglio

Non è che gli Stati Uniti stanno molto meglio di quanto abbiamo pensato finora sottovalutando la potenza delle sue aziende leader nei settori di punta tecnologici e finanziari? Non è che abbiamo confuso le aspettative di declino con la profonda capacità di rinnovamento secondo il famoso processo di “distruzione creatrice” descritto dal grande economista Joseph Schumpeter?

Non è che abbiamo passato anni a parlare del declino relativo degli Usa rispetto alla Cina, cosa vera, ma che adesso siamo entrati nella fase in cui il mondo scopre con sorpresa e qualche timore che i piedi della Cina sono d'argilla o che la Tigre cinese è di carta?

E che l'America dimostra invece tutta la sua solidità di fondo, economica e del suo modello istituzionale, vecchio di 247 anni, ma ancora capace di contenere spinte centrifughe e di evitare con l’equilibrio dei poteri e una stampa libera pericolose spinte autoritarie?

In fondo, è il ragionamento che sviluppa David Rothkopf in un brillante intervento sul Daily Beast, la democrazia americana ha superato il momento più buio: è sopravvissuta agli scossoni tellurici provocati da Donald Trump e sembra capace di tenere a freno xenofobia, razzismo e ultranazionalismo.

Crescono le imprese

A riprova di un ritrovato vitalismo dell’economia e della società a stelle e a strisce ci sono gli ottimi dati di crescita delle imprese americane. Come scrive Hope King di Axios, «i nuovi elenchi di negozi e servizi sulla piattaforma Yelp sono sulla buona strada per battere il massimo storico del 2022, secondo un nuovo rapporto della società, pubblicato martedì”» Yelp funziona come una sorta di social network e piattaforma per le recensioni delle imprese locali.

«Quasi 484.000 nuove imprese sono apparse sulla piattaforma da gennaio a fine luglio di quest’anno, rispetto alle circa 389.000 dello stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta di un aumento di circa il 25 per cento su base annua e del 46 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019», scrive.

«Le aperture sono aumentate in tutte le categorie e sono state trainate in tutto il paese da hotel e viaggi (+39 per cento), servizi a domicilio (+37 per cento), automobili (+27 per cenot), servizi per eventi (+27 per cento) e attività di servizi locali (+23 per cento). Non solo. Geograficamente la California, la Florida, il Texas, New York e la Georgia hanno visto il maggior numero totale di nuove aperture di imprese. La Florida ha superato il Texas quest’anno, portandosi al secondo posto dopo essere arrivata terza nel 2022», riporta sempre Axios.

Aiuti militari a Taiwan

Come se non bastasse anche il Pentagono non sembra abbracciare il declino. L'amministrazione del presidente, Joe Biden, ha infatti approvato per la prima volta gli aiuti militari diretti a Taiwan come parte di un pacchetto di assistenza per gli stati stranieri.

Martedì il Dipartimento di Stato ha informato il Congresso di un pacchetto di 80 milioni di dollari, modesto rispetto alle recenti vendite a Taiwan, ma che sarebbe il primo a Taipei nell'ambito del programma di finanziamento militare negli Stati Uniti.

Tradizionalmente, gli Stati Uniti hanno venduto armi a Taiwan invece di donarle, ma crescono i timori che la Cina si stia preparando a impadronirsi dell'isola democratica e autonoma. Pronta la reazione cinese.

Gli aiuti militari decisi dall'amministrazione Biden a favore di Taiwan mettono a rischio la "sicurezza" dell'isola, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, in merito al via libera all'assistenza militare da 80 milioni di dollari approvata da Washington.

«Gli aiuti militari americani e le vendite di armi a Taiwan non fanno altro che nutrire il complesso militare e industriale statunitense danneggiando al tempo stesso la sicurezza e il benessere dei compatrioti di Taiwan», ha aggiunto Wu Qian. Una reazione eccessiva che nasconde profonde debolezze interne del regime.

