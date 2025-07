Il presidente ad interim vuole riportare tutto il paese, anche a costo di tornare ad usare la forza. I gruppi armati fedeli al governo non si possono considerare un vero esercito. L’analista Samir Aita: «La minoranza non può sostenersi da sola, non ha risorse da vendere né un paese estero che la sostenga. Netanyahu? Approfitta dell’instabilità per portare avanti la propria agenda in Medio Oriente»

La tregua tra i drusi e i beduini a Suwayda, nella Siria del sud-ovest, ha avuto vita breve. Dopo il ritiro delle truppe siriane e il raggiungimento di un accordo con il governo di Damasco, la tensione è nuovamente esplosa e il futuro della provincia resta incerto.

«Rispetto all’accordo siglato un mese e mezzo fa con Damasco, i drusi si trovano adesso in condizioni peggiori», spiega Samir Aita, economista e presidente del think tank Cercle des économistes arabes.

«A differenza dei curdi nel nord-est, non possono sostenersi da soli, non hanno risorse da vendere né un paese estero che li sostenga. Dipendono da Damasco persino per la fornitura dei servizi essenziali e per il pagamento dei salari pubblici. Se la pressione del governo dovesse farsi nuovamente forte, potrebbe esserci una nuova escalation».

Per Aita, i drusi potrebbero chiedere uno status speciale per la loro provincia, ma le nuove autorità a Damasco non sono favorevoli a un processo di decentralizzazione. Al momento, il governo ad interim di al-Sharaa controlla circa il 70 percento della Siria e l’obiettivo è quello di assorbire nello Stato centrale anche il resto del paese. L’avversità di Damasco verso ogni forma di decentralizzazione è evidente anche nel modo in cui ha deciso di intervenire per sedare gli scontri tra drusi e beduini a Suwayda. «Il governo aveva dei margini per trattare e risolvere la controversia in maniera pacifica, ma non l’hanno fatto», sottolinea Aita.

Ad aver influito sulla decisione di Damasco di intervenire con la forza è anche un altro aspetto: la mancanza di reale controllo da parte di al-Sharaa sulle varie fazioni che lo sostengono. Come spiega Aita, le milizie intervenute a Suwayda non provenivano da più punti della Siria, bensì principalmente da Idlib, la provincia che l’attuale presidente ha controllato fin dagli inizi della guerra civile siriana e da cui è partita l’offensiva che ha fatto capitolare il presidente Bashar al-Assad.

C’è anche un altro elemento che evidenzia la mancanza di unità tra le forze a sostegno di al-Sharaa. «Dai video di Suwayda si capisce che le milizie non sono organizzate, non sono un vero esercito. Ma se le tue forze non assomigliano a quelle di uno Stato, come puoi imporre uno Stato?», domanda Aita. «Se Damasco non riesce a creare un esercito organizzato e in grado di rispettare gli ordini, ma continua a lasciare la sicurezza in mano alle milizie, ci saranno altri problemi».

Intanto il presidente ad interim al-Sharaa ha assicurato che chi ha commesso dei crimini a Suwayda verrà portato davanti alla giustizia, ma i precedenti non lasciano ben sperare. Come spiega Aita, la giustizia di transizione non ha funzionato. Ci sono stati casi di comandanti di milizie attivi sotto Assad che sono riusciti ad ottenere l’immunità dietro pagamento, mentre la commissione incaricata di indagare sulle violenze contro la comunità alawita a Latakia alcuni mesi prima non ha prodotto alcun risultato.

Al-Sharaa aveva promesso dei risultati entro tre mesi, ma passata questa scadenza non è stata fatta nessuna ulteriore dichiarazioni in merito alle indagini e a una loro eventuale proroga.

«Se le nuove autorità non affrontano il problema sociale molto più di quanto abbiamo fatto finora, la situazione continuerà ad essere instabile. Potrebbero esserci nuove escalation, anche con i curdi».

In questo scenario c’è un altro attore da considerare: Israele. Tel Aviv è più volte intervenuta a difesa della popolazione drusa di Suwayda attaccando le forze di Damasco presenti nella regione, ma questa volta Israele ha colpito il ministero della Difesa e il palazzo presidenziale nella capitale.

«Il premier Netanyahu sta approfittando dell’instabilità in Siria per portare avanti la propria agenda e cambiare gli equilibri in Medio Oriente. Israele ha bombardato il palazzo presidenziale, umiliando di fatto il governo. È anche l’unico paese che continua a mantenere HTS nella lista delle organizzazioni terroristiche, nonostante il cambio di passo degli Stati Uniti».

Secondo Aita, alla luce di tutto questo c’è da aspettarsi che Israele imporrà alla Siria delle condizioni più pesanti per arrivare a un accordo di pace. «Quello che vuole la popolazione è un governo in grado di risolvere i problemi, di portare la pace sociale, ma al-Sharaa ha perso il suo momento favorevole».

