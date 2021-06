Medici senza frontiere ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite di rinnovare la risoluzione sugli aiuti transfrontalieri per il nord-ovest del paese, in scadenza il prossimo 10 luglio

«Se dovessero interrompersi gli aiuti medici, non saremmo più in grado di curare i pazienti, e le forniture di cui disponiamo attualmente possono bastare solo per altri tre mesi». Così Abdulrahman M. (la sua identità non è stata resa nota per motivi di sicurezza), coordinatore del progetto di Medici senza frontiere in Siria, sulla tragica situazione rispetto agli aiuti umanitari nel paese.

La richiesta avanzata da Msf al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite è di rinnovare la risoluzione 2533 sugli aiuti transfrontalieri per il nord-ovest della Siria, in scadenza il prossimo 10 luglio. Il mancato rinnovo della risoluzione, infatti, lascerebbe quattro milioni di persone senza aiuti umanitari e cure mediche.

I valichi transfrontalieri, negli ultimi anni sono stati tutti chiusi. L’unico a essere ancora funzionante è quello di Bab al-Hawa. Chiuderlo, significherebbe privare delle forniture necessarie ospedali e strutture sanitarie, condannandoli all’incapacità di gestire un possibile aumento di contagi da Covid-19 e portare avanti la campagna vaccinale, così come la fornitura di dispositivi di protezione individuale, bombole di ossigeno, respiratori e farmaci essenziali. Vorrebbe dire, dunque, aumentare le sofferenze causate dalla chiusura del valico di frontiera di al-Yarubiyah, che ha impedito nei mesi scorsi e in piena pandemia l’arrivo di aiuti dall’Iraq.

I valichi autorizzati

Da luglio 2014 fino all’inizio del 2020, la risoluzione 2533 ha autorizzato quattro valichi di frontiera per la fornitura di aiuti umanitari in Siria e ogni anno il testo è stato rivisto e rinnovato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per mantenere il flusso di aiuti nelle aree fuori dal controllo del governo siriano. Nel 2019 e nel 2020, Russia e Cina hanno posto il veto al rinnovo della risoluzione, rimuovendo Bab al-Salama, Al-Yarubiyah e Al-Ramtha dall'elenco dei valichi umanitari approvati. Di conseguenza, solo Bab al-Hawa resta nell'attuale risoluzione come punto di passaggio ufficiale per la Siria. Ma il 10 luglio 2021, anche questa strada di accesso potrebbe essere chiusa.

«Dopo 10 anni di guerra, il rinnovo della risoluzione del Consiglio di sicurezza è più cruciale che mai. Da esso dipende la vita di milioni di persone, soprattutto donne e bambini», spiega Faisal Omar, medico e capomissione dell’organizzazione internazionale in Siria.

Dati preoccupanti

Le sanzioni in corso nei confronti del paese, oltre all’aggravarsi della crisi economica e alla svalutazione monetaria nel 2021, hanno notevolmente peggiorato le condizioni di vita della popolazione in tutte le aree.

Secondo le agenzie delle Nazioni unite, i prezzi dei prodotti inseriti nel paniere alimentare sono aumentati di oltre il 220 per cento, mentre l’80 per cento della popolazione rimane al di sotto della soglia di povertà e il 90 per cento dei bambini dipende dagli aiuti umanitari.

«Il valico di frontiera di Bab al-Hawa è attualmente l’unica via di sopravvivenza per il governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Se si bloccheranno anche i rifornimenti di cibo e acqua potabile, malattie ed epidemie colpiranno la popolazione locale e gli sfollati interni, alcuni costretti alla fuga in più di 14 occasioni e oggi dipendenti completamente dagli aiuti umanitari», precisa Abdulrahman M..

Attualmente, Msf supporta 8 ospedali nel nord-ovest della Siria, tra cui un’unità per il trattamento delle ustioni, 12 centri che forniscono cure primarie, un sistema di 5 ambulanze dedicate per il trasferimento dei pazienti e 14 cliniche mobili in azione in oltre 80 campi per sfollati. L’ organizzazione umanitaria conduce inoltre attività di promozione dell’igiene e dell’uso dell’acqua in quasi 90 campi della zona.

Msf ha guidato alcune strutture sanitarie nella risposta all’epidemia di Covid-19, a seguito di un aumento dei casi. Nel 2020 sono stati aperti nel nord della Siria 6 centri di isolamento e trattamento per pazienti affetti da Covid-19 e sono stati forniti test diagnostici rapidi grazie alle cliniche mobili.

Se il valico dovesse essere chiuso, dunque, la situazione di milioni di persone potrebbe precipitare definitivamente, senza avere alcun margine di speranza.

