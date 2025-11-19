sorpassati a sinistra

Sisse Marie Welling prende Copenaghen: flop dei socialdemocratici in crisi d’identità

Lorenzo Santucci
19 novembre 2025 • 17:53

La premier Frederiksen va destra sui migranti, così la capitale dà un segnale consegnando la leadership cittadina ai rossoverdi. L’insofferenza verso il partito di governo è dovuta anche al costo della vita

«Valuteremo le cause»: la premier danese Mette Frederiksen assume le responsabilità per un fallimento «maggiore di quanto ci aspettassimo». Che alle elezioni amministrative di martedì non ci fossero grandi aspettative per i socialdemocratici era scritto nei sondaggi. Ma dopo 122 anni sono costretti a cedere Copenaghen, dove avevano espresso il sindaco sin da quando fu introdotto l’attuale sistema amministrativo. Ma hanno meno del 13 per cento dei consensi. Interrompe il monopolio Sisse Marie Wel

