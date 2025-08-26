Dal meeting di Rimini il ministro Tajani ha parlato della questione umanitaria nella Striscia. Dichiarazioni che sono state rilanciate poi da un post della piattaforma social Torcha, pagina da centinaia di migliaia di follower, in collaborazione con la Farnesina

Dal Meeting di Rimini il ministro degli Esteri Antonio Tajani è tornato a parlare di Gaza usando la stessa strategia comunicativa adottata nell’ultimo anno. Lo ha fatto tramite un’intervista rilanciata poi da un post della piattaforma social Torcha, pagina da centinaia di migliaia di follower, in collaborazione con la Farnesina. In un periodo di crescenti pressioni sui leader italiani per adottare azioni concrete contro il massacro dell’esercito israeliano a Gaza, il capo della nostra diplomazia si è servito di Instagram per valorizzare l’impegno umanitario italiano e diffondere la propaganda di governo.

E così, davanti a una platea di giovani, il ministro ha esposto, per l’ennesima volta, il suo cavallo di battaglia: il programma “Food for Gaza”, inaugurato nel 2024, con il quale il dicastero è riuscito a distribuire duemila tonnellate di aiuti umanitari nella Striscia. Il reel, fin dal titolo, sottolinea come il governo stia «rafforzando le iniziative umanitarie con “Food for Gaza”». Ma oltre la propaganda ci sono i numeri. Contattata da Domani, la Farnesina ha fatto sapere che «dall’inizio del conflitto sono stati stanziati a favore di attività umanitarie e di sviluppo nella Striscia e in Cisgiordania un totale di 110 milioni di euro».

Facendo un confronto con altri paesi europei, questi numeri però assumono un altro significato. La Francia ha fatto sapere che al 30 settembre 2024 sono stati stanziati 200 milioni di euro, con l’impegno di destinare altri 100 per i territori palestinesi. Dal 7 ottobre la Germania ha messo a disposizione, invece, 300 milioni di euro, mentre il Regno Unito ha stanziato 229 milioni di sterline nel biennio 2023/2025, con la promessa di altri 101 milioni di sterline nel 2025/2026.

Il divario è ampio anche nei fondi destinati all’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, Unrwa, finita al centro delle critiche dopo che il governo israeliano ha sostenuto che alcuni suoi dipendenti fossero membri di Hamas. L’Unrwa si è sempre difesa dalle accuse e ha sospeso 12 dipendenti in via precauzionale. Tra aprile e dicembre del 2024 l’Agenzia ha lanciato un appello per raccogliere donazioni. L’Italia ha risposto fornendo poco più di 2 milioni di dollari, Francia e Germania hanno superato i 30 milioni di dollari. La Spagna ne ha consegnati 9.

Altro cavallo di battaglia di Tajani è l’accoglienza dei rifugiati palestinesi. L’Italia, effettivamente, è uno dei paesi che ha accolto il maggior numero di civili dal 7 ottobre. Tramite le evacuazioni sanitarie il governo ha portato nel nostro paese circa mille persone, di cui 181 minori bisognosi di cure. Però ci sono anche ombre.

Il 23 agosto l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) ha denunciato l’immobilismo dell’esecutivo che non sta rilasciando i visti di ingresso per motivi umanitari a 39 palestinesi di Gaza, nonostante il tribunale di Roma abbia ordinato alla Farnesina di agire. «Tutti coloro che hanno richiesto il visto per raggiungere l’Italia, sono in una condizione di estremo pericolo. Sono nuclei familiari con bambini, anche piccolissimi, che necessitano di immediata evacuazione e protezione», denunciano dall’organizzazione.

A questo si somma lo stato difficile in cui si trova il sistema di accoglienza italiano dopo anni di tagli economici. Come già raccontato, in alcuni casi mancano i mediatori, in altri il sostegno psicologico non è all’altezza delle esigenze (soprattutto per i bambini) e, in altri ancora, le strutture sono fatiscenti o con gravi carenze nei servizi per chi proviene non soltanto da un contesto di guerra ma anche da un ambiente religioso diverso.

Una volta completate le cure mediche sul nostro territorio, i feriti e i loro famigliari si ritrovano così in un limbo fatto di burocrazia, vuoti legislativi e un’accoglienza che non è adeguata per persone ferite e traumatizzate. Così decine di persone si ritrovano abbandonate con un pocket money giornaliero nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas). Quei casi in cui l’accoglienza funziona è per via del lavoro di ong, associazioni o collettivi auto-organizzati.

Le ambiguità

Indipendentemente dai dati, puntare sul sostegno alla popolazione civile serve a distogliere l’attenzione dalle posizioni ambigue assunte dal governo italiano nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu. Prima tra queste è il mancato riconoscimento dello stato palestinese. Dopo gli annunci di Francia, Regno Unito e altri paesi occidentali l’Italia rimane insieme agli Stati Uniti contraria al riconoscimento della Palestina. Secondo la premier Giorgia Meloni è una scelta «controproducente», ma non ha mai spiegato veramente il perché. Inoltre, il governo italiano è uno dei pochi all’interno delle istituzioni europee che non vuole sospendere l’accordo di associazione tra Ue e Israele.

Al netto delle mezze verità sostenute da Tajani, un altro punto è che la politica, e in questo caso le istituzioni, si stanno armando sempre più per diffondere le proprie posizioni sui social. E visto che, da ottobre del 2025, Meta vieterà in Unione europea qualsiasi forma di pubblicità politica e sociale, la comunicazione politica dovrà affidarsi a content creator o pagine che sui social fanno informazione.

Come ha fatto Israele facendo entrare una manciata di influencer dentro la Striscia, per raccontare di come la situazione non sia così tragica come viene descritta. O, come ha fatto la Farnesina con Torcha, che tra lo slogan «teniamo i cervelli accesi» e l’obiettivo dichiarato di «avvicinare i giovani all’attualità», riesce a raggiungere le nuove generazioni che si affidano sempre più a Instagram o a TikTok per informarsi.

Per Massimiliano Panarari, professore di Sociologia della comunicazione all’università di Modena e Reggio Emilia, «è una tendenza destinata a crescere». Anche perché, in questo caso, «la politica estera tradizionalmente è oggetto di scarsa attenzione da parte dell’opinione pubblica. Questo spiega la necessità di un sovrappiù di comunicazione da parte del ministero».

Inoltre, la scelta di utilizzare questo metodo «si spiega con il fatto che sul tema Gaza, le giovani generazioni sono particolarmente attente», afferma Panarari. Insomma, una prova generale di quello che nei prossimi mesi vedremo sempre più spesso scrollando il feed dei social. Contenuti dal carattere politico mischiati all’informazione. In fondo, la propaganda deve proseguire.

