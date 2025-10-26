l’inquilino della casa bianca arriva al vertice in posizione di svantaggio

Tra terre rare, soia e dazi: braccio di ferro Trump-Xi

Michelangelo Cocco
26 ottobre 2025 • 19:48

Il presidente Usa e quello cinese si incontreranno giovedì in Corea per ufficializzare un accordo. I team negoziali hanno preparato il campo: intesa sullo stop alle tariffe e sulla ripresa dell’export

Nemmeno un seme di soia statunitense è stato scaricato nei porti cinesi il mese scorso, mentre, in direzione opposta, le esportazioni di terre rare venivano ridotte del 30 per cento. Il comunicato che ha chiuso il IV plenum del XX comitato centrale è pieno dell’esortazione a «combattere»: il «fight» trumpiano è diventato il grido di battaglia anche di Xi Jinping, a cui il partito ha appena rinnovato la fiducia nella convinzione che «l’Oriente è in ascesa e l’Occidente è in declino» (dōngshēng xī

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.