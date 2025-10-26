Tra terre rare, soia e dazi: braccio di ferro Trump-Xi

Il presidente Usa e quello cinese si incontreranno giovedì in Corea per ufficializzare un accordo. I team negoziali hanno preparato il campo: intesa sullo stop alle tariffe e sulla ripresa dell’export

true false

Nemmeno un seme di soia statunitense è stato scaricato nei porti cinesi il mese scorso, mentre, in direzione opposta, le esportazioni di terre rare venivano ridotte del 30 per cento. Il comunicato che ha chiuso il IV plenum del XX comitato centrale è pieno dell’esortazione a «combattere»: il «fight» trumpiano è diventato il grido di battaglia anche di Xi Jinping, a cui il partito ha appena rinnovato la fiducia nella convinzione che «l’Oriente è in ascesa e l’Occidente è in declino» (dōngshēng xī