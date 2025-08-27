Solo gli Stati Uniti possono fermare il suicidio di Israele, imponendogli con forza la creazione di uno stato palestinese. È l’unico modo per garantire la sicurezza del paese, dandogli un futuro. Ma bisogna agire ora
Solo Trump e gli Usa ora possono salvare Israele dal suicidio
27 agosto 2025 • 20:05Aggiornato, 27 agosto 2025 • 20:53
Solo gli Stati Uniti possono fermare il suicidio di Israele, imponendogli con forza la creazione di uno stato palestinese. È l’unico modo per garantire la sicurezza del paese, dandogli un futuro. Ma bisogna agire ora