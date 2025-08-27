Dopo le dichiarazioni del ministro delle Finanze israeliano Smotrich che la cancellazione di Gaza e l’annessione di fatto della Cisgiordania saranno i chiodi sulla bara dello Stato palestinese, e del suo popolo, e l’acquiescenza alla fine dell’esercito agli ordini di Netanyahu, non è più tempo di distinguo e di ipocrisie, di diatribe semantiche su genocidio e pulizia etnica. Anche per i sostenitori ad oltranza di Israele, della sua licenza ad uccidere per la sua sicurezza dopo il 7 ottobre.

È emersa la narrativa sostantiva della “tragedia necessaria” – la cancellazione di un popolo e della chimera della sua statualità – per garantire ad Israele un “mai più” di quel che ha patito con la Shoah e con il suo presunto (presunto perché non c’entra con la Shoah) riverbero il 7 ottobre. Sostantiva a dare anche spiegazione alla finalità vera della guerra di Netanyahu: la “soluzione finale” della questione palestinese ideologicamente armata dalla “giustificazione finale” (largamente condivisa in Israele) che non c’è costo morale e politico che non si possa e si debba pagare per la sicurezza dello stato ebraico.

Il vicolo cieco

Nel vicolo cieco in cui sono intrappolati ebrei e palestinesi – nella morsa tragica dell’odio reciproco: “o noi o loro” – e la nostra coscienza, non ci si può più baloccare. Si deve scegliere con chi stare. È lo schema classico della scelta del diavolo, dove puoi solo scegliere a quali demoni consegnarti, i tuoi o i loro. Da chi ha scelto per Israele di Smotrich e Netanyahu, l’Europa, l’Europa delle radici cristiane, e l’Occidente del “mondo libero” altro non possono fare – e devono farlo ­– che porgere martello e chiodi (armi e copertura internazionale) per la bara destinata al popolo e allo stato palestinesi. La bara: l’unico posto per questo popolo. Neanche più la deportazione su base volontaria.

Eppure, no, non può, non deve essere così. E non solo per ragioni di coscienza morale che non si piega ai demoni del “male necessario”, ovviamente da infliggere agli “altri”, anche magari un po’ “disturbati” dal doverlo fare per i danni reputazionali anche pericolosi che ne possono venire. Ma anche perché questa discesa all’inferno della coscienza morale è inutile, allontana solo l’agonia di uno stato di Israele, che si sta suicidando.

Il “mai più”

Non lo dice solo il coraggio e la lucidità di Anna Foa. Neanche un Giuliano Ferrara può esimersi dal dubbio che la soluzione “o noi o loro” affidata alla pura forza reggerà finché questa forza resisterà, e c’è solo da sperare di essere morti e sepolti prima che si esaurisca. Un requiem per Israele a futura memoria. La forza del male nella storia è un katechon, frena il destino, non lo cambia. Il sangue chiama sangue.

Arrivati a questo punto la domanda tragica che ne viene – le porte della storia sono girevoli, ammoniva già a suo modo il profeta Daniele – è se valeva davvero la pena nel 1948 intrecciare in Palestina i destini di due popoli condannati a odiarsi, a scendere insieme, al più con diversi tempi, nell’abisso. Se nel 1948 era proprio necessario mettere su con gesto d’imperio coloniale lo stato di Israele per tacitare la nostra coscienza occidentale e garantire un “mai più” agli ebrei. Agli ebrei questo “mai più”, non sarebbe stato meglio assicurato da un Occidente garante, anche per senso di colpa, della diaspora ebraica? Solo l’idiozia della malafede può tacciare questa domanda di antisemitismo.

Questa domanda nasce dalla “fisica” della storia: che è improbabile, per le leggi della “geografia” storica, che il “mai più” per Israele del suo rischio esistenziale possa essere garantito dalla mera forza. E sarebbe per altro antisemita una consistente tradizione rabbinica che Israele avrebbe dovuto essere il popolo del Libro, e non della Terra promessa, cercando nell’Esodo il proprio cammino di salvezza nella storia. La tragedia in questa tragedia è che con lo stato di Israele alla fine non abbiamo salvato né la nostra coscienza morale né garantito davvero agli ebrei un “mai più”. E questo è tutto.

O no? O un’altra strada è possibile? Se c’è, è una sola. Imporre con la forza la soluzione dei due stati. Il suo rifiuto da parte arabo-palestinese è ormai residuale se non inesistente. Il rifiuto reale – rimasto in campo dopo ottant’anni di conflitto esistenziale – è solo quello di Israele. Perché ne ha la forza. Ed è ad Israele che bisogna togliere questa forza. Ma lo possono fare solo gli Usa, fermandone il suicidio.

Garantendo ad Israele il suo futuro, con accordi di Abramo che includano lo stato palestinese e una rifondazione della sicurezza di Israele (e degli ebrei nel mondo!) non basata più sulla sola forza. Non c’è più tempo. Trump deve agire ora. Oppure assistere a due milioni di morti o deportati a Gaza, e a qualche milione di schiavi in Cisgiordania, finché gli consentiranno di vivere lì ai palestinesi sia in regime di apartheid. Non sembrano le credenziali migliori per Trump per presentarsi a Stoccolma a ricevere il Nobel della pace, o un domani, che gli auguriamo lontano, al trono del Dio dei cristiani, cui dice di credere

© Riproduzione riservata