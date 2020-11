Continua a salire la tensione negli Stati Uniti in vista delle presidenziali del 3 novembre. L’Fbi ha aperto un’indagine sull’assalto da parte di alcuni sostenitori del presidente, Donald Trump, a un pullman della campagna elettorale del candidato democratico, Joe Biden. L’episodio, avvenuto in Texas, ha spinto i democratici a cancellare un evento di campagna elettorale. Nei video pubblicati su Twitter si vede un gruppo di auto e pickup, molti decorati con grandi bandiere pro-Trump, che affiancano e accerchiano un pullman della campagna elettorale di Biden, mentre è in viaggio. Trump ha twittato un video che mostra il momento, scrivendo «I love Texas!».

In un altro tweet , il presidente repubblicano ha, poi, commentato la notizia dell’indagine riferendosi ai suoi sostenitori come “patrioti che non hanno fatto nulla di male” e invitando polemicamente l’Fbi a indagare piuttosto sugli anarchici e sugli Antifa. Un portavoce dell'Fbi ha dichiarato di non avere commenti sul tweet. La polemica rientra in un momento di alta tensione tra il presidente e il direttore dell'agenzia, Christopher Wray. Trump, secondo fonti a lui vicine, ha anche ipotizzato di rimuovere Wray dal ruolo, se sarà rieletto.

