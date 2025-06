Una brutta storia di tangenti che coinvolge il capo dell’organizzazione del Psoe ha obbligato il premier a pubbliche scuse. Che probabilmente non basteranno per salvare l’esecutivo, che era partito promettendo una «rigenerazione democratica» della Spagna. Aspettando la giustizia, domani il socialista dovrà difendersi davanti al parlamento

Il governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez è di fronte alla peggior crisi degli ultimi sette anni. Giovedì scorso infatti è stato reso pubblico un dossier della Guardia Civil che coinvolge il segretario dell’organizzazione del Partito socialista (Psoe) e deputato Santos Cerdán in un grande scandalo per corruzione. Cerdán e altri due membri della formazione avrebbero infatti ricevuto centinaia di migliaia di euro in tangenti da varie imprese per l’assegnazione di appalti pubblici.

Il giorno stesso, Sánchez ha chiesto scusa alla popolazione e ha escluso elezioni anticipate, mentre lunedì è comparso di fronte all’esecutivo del Psoe per assicurare che ci sarà un audit esterno dei conti della formazione.

«È ragionevole circoscrivere questa crisi alla segreteria del partito e non danneggiare il governo o dare armi alla destra», ha dichiarato lunedì, cercando di mantenere l’attenzione sulle tre “mele marce” coinvolte nello scandalo: Santos Cerdán, José Luis Ábalos, ex ministro dei Trasporti e predecessore di Cerdán come numero tre del partito, e Koldo García, collaboratore di Ábalos.

Per riavvolgere la matassa degli eventi è utile partire proprio da quest’ultimo, Koldo García, accusato nel 2023 insieme ad altre dieci persone di far parte di una presunta organizzazione criminale che avrebbe gestito un giro di appalti da 54 milioni di euro per l’acquisto di mascherine durante la pandemia da Covid. A fine 2024, gli inquirenti attribuiscono un ruolo rilevante nel caso anche al suo superiore, Ábalos, e sospettano che il caso vada oltre l’acquisto di materiale sanitario.

La settimana scorsa, decine di ore di intercettazioni trovate nell’ufficio di García coinvolgono nello scandalo anche Cerdán: tra il 2019 e il 2023, i tre avrebbero ricevuto circa 600mila euro in tangenti da numerose società edili, a cui si sommano altri 450mila che sono sono riusciti a ottenere a causa dell’inizio delle indagini.

Lo stesso Sánchez aveva nominato segretario organizzativo del Partito socialista prima Ábalos, nel 2017, e poi Cerdán, nel 2021. Lo scandalo getta un’ombra di sospetto sugli ultimi dieci anni di gestione del Psoe e sulla narrazione che ha portato l’attuale primo ministro al governo. Nel 2018, infatti, una sentenza dell’Audiencia Nacional condannò il Partido Popular (Pp, centrodestra) per corruzione, rivelando che la formazione aveva ottenuto finanziamenti illegali tra il 1999 e il 2005. Sánchez sfruttò l’occasione per proporre una mozione di sfiducia contro il primo ministro e leader del Pp, Mariano Rajoy: il parlamento la approvò e Sánchez salì al governo promettendo di portare con sé una grande «rigenerazione democratica».

Oggi quella promessa sembra molto lontana: la caduta di Cerdán mette in crisi infatti uno degli ultimi governi socialisti dell’Unione europea (l’altro è quello di Mette Frederiksen in Danimarca). Un governo che aveva già iniziato a scricchiolare l’anno scorso quando erano cominciate le indagini su Begoña Gómez, moglie di Sánchez, per traffico di influenze e corruzione e poi quelle su David Sánchez, fratello del primo ministro e funzionario provinciale a Badajoz, indagato per concorso in abuso d’ufficio. Entrambe le denunce che hanno portato all’apertura delle indagini sono state presentate dallo pseudosindacato di estrema destra Manos Limpias: il Psoe li ha considerati fin dall’inizio casi di strumentalizzazione della giustizia volti a danneggiare il partito.

Lunedì Sánchez ha anche annunciato che si riunirà con tutte le formazioni che sostengono l’esecutivo: i colloqui più complessi, come dall’inizio della legislatura, saranno quelli con il partito indipendentista catalano Junts. Cerdán era infatti l’interlocutore chiave tra l’esecutivo e la formazione ed è soprattutto grazie a lui se nel 2023 i socialisti sono riusciti a ottenere l’appoggio esterno di Junts per formare un nuovo governo.

Il centrodestra, la principale forza di opposizione, ha annunciato che per il momento non proporrà una mozione di sfiducia (non avrebbe i voti necessari per vincerla), ma esige una sessione parlamentare interamente dedicata al caso Cerdán. Sánchez comparirà mercoledì di fronte al parlamento, mentre Cerdán è stato citato in tribunale a fine mese.

© Riproduzione riservata