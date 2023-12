Le forze dell’ordine hanno affermato che l’assalitore è stato ucciso e non hanno divulgato la sua identità. L’area è stata evacuata. Il bilancio delle vittime rischia di aumentare nelle prossime ore

È di almeno quindici morti e ventiquattro feriti, di cui nove in modo grave, il bilancio della sparatoria nella facoltà di Lettere dell’università Carlo di Praga. Lo riferisce la portavoce dei Servizi di pronto soccorso Jana Postova. «Abbiamo confermato il numero dei morti e un gran numero di feriti. Lo spettro delle lesioni è ampio e va da molto gravi a moderati fino a lievi», ha specificato. Il rischio è che la conta delle vittime possa aumentare nelle prossime ore.

Le forze dell’ordine hanno affermato che l’assalitore è stato ucciso. Il killer sarebbe uno studente di 24 anni David Koza'k ed era di nazionalità ceca che frequentava la Facoltà di Lettere. Stasera il governo ceco terrà una riunione d'emergenza per discutere dell’accaduto. Il ministro dell’Interno ha detto che non si tratta di terrorismo internazionale. Il killer si sarebbe ispirato a sparatorie simili avvenute all'estero, secondo quanto riferito dal capo della polizia ceca, Martin Vondrasek, in conferenza stampa.

La sparatoria è avvenuta subito dopo pranzo. Da una prima ricostruzione il killer ha sparato con un’arma di grosso calibro contro la folla. Sui social sono circolati immediatamente una serie di video in cui si vedevano gli studenti scappare dall’università.

L’intero edificio sulla piazza Jan Palach è stato evacuato e l'area circostante è stata chiusa. Gli agenti stanno perlustrando la zona per assicurarsi che non ci siano altri attentatori, ha comunicato il sindaco Bohuslav Svoboda alla televisione ceca.

Le reazioni

In una nota di Palazzo Chigi si legge che la presidente del Consgilio Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio al premier ceco, Petr Fiala, per esprimere il suo cordoglio alle famiglie delle vittime della sparatoria avvenuta a Praga. La premier «ribadisce la più ferma condanna di ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo, evidenziando che l’Europa ha il dovere di reagire e rafforzare ogni strumento utile a garantire la massima sicurezza dei cittadini», si legge nella nota.

«Sono scioccata per la violenza senza senso della sparatoria che ha provocato la morte di diverse persone oggi a Praga. Esprimo le mie condoglianze più profonde ai familiari delle vittime e alla Repubblica Ceca nel suo insieme», ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

