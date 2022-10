Altri sette sono rimasti feriti. L’attentatore è stato ucciso dalla polizia: era un ex studente della scuola diciannovenne

Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una scuola di St Louis, negli Stati Uniti. L’attentatore è stato ucciso dopo uno scambio di colpi d’arma da fuoco con la polizia che è intervenuta «rapidamente», ha fatto sapere il dipartimento scolastico della città.

Si tratterebbe di un ex studente dell’istituto diciannovenne. Non è ancora chiaro come abbia fatto a introdursi nell’edificio, le cui porte erano tutte chiuse. Secondo alcuni testimoni, diverse vite sono state salvate grazie al fatto che la sua arma si è inceppata.

